Buen tiempo en Mendoza en plena temporada de otoño: cuál será la máxima para este viernes

Los mendocinos tendrán un viernes agradable en plena temporada de otoño. Para este viernes se anticipa buen tiempo, aunque no se mantendrá por mucho. El sábado bajará la temperatura máxima y se esperan precipitaciones aisladas.
El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 12°C para mañana en Mendoza. Para el sábado, la máxima bajará considerablemente.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes con buen tiempo con ascenso de la temperatura, en comparación con los días anteriores. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 12°C, con vientos del noreste rotando al sur. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.
El sábado 25 de abril baja abruptamente la temperatura máxima y se anticipan precipitaciones aisladas. Indican una máxima de 21°C y una mínima de 12°C, con vientos moderados del sector sur rotando al noreste. En la cordillera se indica un cielo parcialmente cubierto.