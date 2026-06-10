10 de junio de 2026 - 20:27

"Puede quitarte años de vida": qué es la "cronofobia", el pensamiento intrusivo que afecta a tu salud

El concepto se popularizó para explicar distintas formas de inquietud relacionadas con el envejecimiento y el paso del tiempo.

El signo del zodíaco que más sufre ansiedad
El signo del zodíaco que más sufre ansiedad

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Por Redacción Por Las Redes

El paso del tiempo es una de las preocupaciones más frecuentes en la vida de muchas personas. Aunque envejecer forma parte de un proceso natural e inevitable, diversos estudios científicos comenzaron a analizar cómo la percepción que cada individuo tiene sobre el envejecimiento puede influir en su salud física y mental.

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estrés y envejecimiento

La preocupación por los cambios físicos, la pérdida de ciertas capacidades o el deterioro de la salud suele generar niveles elevados de ansiedad en algunas personas. Los especialistas sostienen que cuando estas preocupaciones se mantienen durante largos períodos pueden convertirse en una fuente constante de estrés, con consecuencias que van más allá del plano emocional.

Qué es la cronofobia y cómo se relaciona con el envejecimiento

El término cronofobia suele utilizarse para describir el miedo o la ansiedad vinculados al paso del tiempo. Aunque no se trata de un diagnóstico clínico formal, el concepto se popularizó para explicar distintas formas de inquietud relacionadas con el envejecimiento y los cambios que este proceso implica.

Dentro de estas preocupaciones, la ansiedad ante el envejecimiento ocupa un lugar destacado. El temor a perder atractivo físico, sufrir problemas de salud o experimentar transformaciones corporales suele generar una presión psicológica considerable, especialmente en sociedades donde la juventud continúa siendo altamente valorada.

estrés y envejecimiento

El peso de los estereotipos sociales

Diversos especialistas señalan que las mujeres suelen enfrentar una carga adicional debido a los estándares estéticos y las expectativas sociales relacionadas con la apariencia física.

La presión por conservar una imagen juvenil durante más tiempo puede derivar en una observación constante del propio cuerpo y en una preocupación permanente por los signos del envejecimiento. Esta vigilancia continua favorece el aumento de los niveles de estrés y contribuye al malestar psicológico.

A este fenómeno se suma el edadismo, una forma de discriminación basada en la edad que suele asociar el envejecimiento con una pérdida de valor social, especialmente en el caso de las mujeres.

estrés y envejecimiento

Cómo influye el estrés en el envejecimiento biológico

La ciencia demostró que los factores psicológicos pueden tener efectos concretos sobre el organismo. Uno de los mecanismos más estudiados es la epigenética, disciplina que analiza cómo el entorno y las experiencias influyen en la activación o desactivación de determinados genes sin modificar la secuencia del ADN.

piel seca 65 años

Las investigaciones revelaron que la exposición prolongada al estrés puede provocar cambios biológicos medibles. Cuando una persona permanece durante mucho tiempo en estado de alerta o preocupación, el organismo activa distintos sistemas fisiológicos destinados a responder a esa situación.

Si esa activación se vuelve crónica, puede producir un desgaste progresivo que afecta múltiples funciones corporales.

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