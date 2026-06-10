Pimiento verde vs. pimiento rojo: ¿Cuál es más saludable y por qué cambian de color?

Al recorrer la sección de verduras del supermercado, aparecen diferentes pimientos y solo queda decidir según el precio o el gusto personal. Sin embargo, detrás de los colores verde y rojo existe una historia relacionada con la maduración de la planta y cuál es más saludable que influye directamente en sus propiedades nutricionales.

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No es una cuestión estética, sino que en realidad es una diferencia que puede impactar en el aporte de vitaminas, antioxidantes y otros nutrientes esenciales. Cabe destacar que ambos son saludables, pero uno de ellos ofrece ventajas que suelen pasar desapercibidas para la mayoría de los consumidores.

Al igual que sucede con los tomates, los pimientos comienzan siendo verdes y cambian de color a medida que maduran en la planta. Dependiendo de la variedad, pueden pasar por tonos amarillos o anaranjados antes de alcanzar el rojo intenso que caracteriza a los ejemplares completamente maduros.

El color del pimiento no solo cambia su sabor, sino también la cantidad de vitaminas y antioxidantes que aporta al organismo.

Una diferencia importante es que los pimientos no continúan madurando después de ser cosechados. Esto significa que el color que presentan al momento de la compra refleja el estado de maduración en el que fueron recolectados.

Durante este proceso ocurren cambios químicos relevantes. La clorofila, responsable del color verde, comienza a degradarse y da lugar a la aparición de carotenoides, compuestos vegetales que aportan los tonos rojizos y anaranjados.

pimiento rojo y verde Ambos son protagonistas de miles de recetas y por eso conviene saber su valor nutricional. WEB

Cuáles son los nutrientes que convierten al pimiento rojo en el gran ganador

A medida que madura, el pimiento desarrolla una concentración mayor de compuestos beneficiosos. Entre ellos se destacan el licopeno, la luteína, la zeaxantina y el betacaroteno.

Licopeno

Es un antioxidante conocido por ayudar a proteger las células frente al estrés oxidativo. Diversas investigaciones lo relacionan con una menor incidencia de determinadas enfermedades crónicas.

Luteína y zeaxantina

Son nutrientes especialmente valorados por su papel en la salud ocular. Ambos contribuyen a proteger la retina y podrían ayudar a reducir el riesgo de degeneración macular asociada al envejecimiento.

Betacaroteno

También resulta fundamental porque el organismo puede transformarlo en vitamina A, un nutriente esencial para la visión, el sistema inmunológico y el mantenimiento de la piel.

Cuál tiene mejor sabor y por qué se prefiere más el rojo

Las diferencias no se limitan a la nutrición. El sabor también cambia significativamente entre un pimiento verde y uno rojo.

Los pimientos verdes suelen tener un gusto más intenso y ligeramente amargo porque fueron cosechados antes de completar su maduración. En cambio, durante el proceso de madurez, parte de los almidones naturales se transforman en azúcares, lo que aporta un sabor más dulce y agradable.

suelen tener un gusto más y ligeramente porque fueron cosechados antes de completar su maduración. En cambio, durante el proceso de madurez, parte de los se transforman en lo que aporta un sabor más y Por esta razón, los pimientos rojos suelen utilizarse con frecuencia en ensaladas, platos frescos y preparaciones donde se busca resaltar el sabor natural del vegetal.

Aunque contienen una cantidad ligeramente superior de carbohidratos debido a esos azúcares naturales, la diferencia es mínima y no representa un inconveniente dentro de una alimentación equilibrada.

pimiento rojo y verde WEB

Tanto el pimiento verde como el rojo son alimentos saludables y pueden formar parte de una dieta equilibrada. Sin embargo, el pimiento rojo destaca por su mayor contenido de antioxidantes, vitamina C, folato y compuestos beneficiosos para la salud ocular y el sistema inmunológico.