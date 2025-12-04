Emiten alerta por tormentas fuertes: las zonas alcanzadas durante tres días consecutivos

El pronóstico para las próximas horas anticipa calor extremo y probabilidad de granizo. Incluye a áreas rurales y el Gran Mendoza.

Se vienen días con extremo calor y alerta vigente por tormentas en vastos sectores de la provincia de Mendoza.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para este jueves 4 de diciembre en el pronóstico del tiempo: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche".

En una marca récord para esta época -recién el 21 empieza el verano-, la máxima trepará hasta los 38°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas severas con probabilidad de granizo en horas de la tarde. Las zonas afectadas son:

Precordillera de Las Heras

Precordillera de Luján

Cordillera de Las Heras

Cordillera de Luján

Cordillera de Tupungato

Junín

Rivadavia

Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indicó el SMN para hoy.