4 de diciembre de 2025 - 07:51

Emiten alerta por tormentas fuertes: las zonas alcanzadas durante tres días consecutivos

El pronóstico para las próximas horas anticipa calor extremo y probabilidad de granizo. Incluye a áreas rurales y el Gran Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Se vienen días con extremo calor y alerta vigente por tormentas en vastos sectores de la provincia de Mendoza.

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Martes caluroso en Mendoza, pero con nubosidad y tormentas: en qué zonas y cuál será la máxima

Por Redacción Sociedad
Neblinas, frío y nubes, el “combo” con el que iniciará el fin de semana en Mendoza

El "combo" de Zonda y tormentas con granizo que molestará a Mendoza este domingo: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para este jueves 4 de diciembre en el pronóstico del tiempo: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche".

En una marca récord para esta época -recién el 21 empieza el verano-, la máxima trepará hasta los 38°C.

Se esperan tormentas para varias zonas de Mendoza. - Archivo / Los Andes
Se esperan tormentas para este sábado.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas severas con probabilidad de granizo en horas de la tarde. Las zonas afectadas son:

  • Precordillera de Las Heras
  • Precordillera de Luján
  • Cordillera de Las Heras
  • Cordillera de Luján
  • Cordillera de Tupungato
  • Junín
  • Rivadavia
  • Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indicó el SMN para hoy.

En su alerta, Defensa Civil amplió que las condiciones de tormenta también podrían extenderse hacia el Gran Mendoza y oeste de San Rafael.

Alerta de Defensa Civil: tormentas previstas para este jueves 4 de diciembre

Alerta de Defensa Civil: tormentas previstas para este jueves 4 de diciembre

De continuar hacia adelante con el pronóstico, el fenómeno de tormentas se repetirá con más fuerza los días viernes y sábado por la tarde-noche.

Respecto a mañana, las zonas con mayor presencia de tormentas serán el oeste del Gran Mendoza (Villavicencio, Valle de Uspallata) y el Este provincial, incluyendo Lavalle, norte de Maipú, norte de San Martín y zonas rurales de Guaymallén. Esa tarde, la máxima rondará los 37°C.

Atención con los planes previstos para el sábado: "Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", alertó el SMN para Mendoza.

A modo de alivio, la mínima será de 23°C, mientras que la máxima se ubicará en los 27°C.

