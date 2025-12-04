Emiten alerta por tormentas fuertes: las zonas alcanzadas durante tres días consecutivos

Se vienen días con extremo calor y alerta vigente por tormentas en vastos sectores de la provincia de Mendoza.
El pronóstico para las próximas horas anticipa calor extremo y probabilidad de granizo. Incluye a áreas rurales y el Gran Mendoza.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para este jueves 4 de diciembre en el pronóstico del tiempo: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche".
En una marca récord para esta época -recién el 21 empieza el verano-, la máxima trepará hasta los 38°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla por tormentas severas con probabilidad de granizo en horas de la tarde. Las zonas afectadas son:
"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indicó el SMN para hoy.
En su alerta, Defensa Civil amplió que las condiciones de tormenta también podrían extenderse hacia el Gran Mendoza y oeste de San Rafael.
De continuar hacia adelante con el pronóstico, el fenómeno de tormentas se repetirá con más fuerza los días viernes y sábado por la tarde-noche.
Respecto a mañana, las zonas con mayor presencia de tormentas serán el oeste del Gran Mendoza (Villavicencio, Valle de Uspallata) y el Este provincial, incluyendo Lavalle, norte de Maipú, norte de San Martín y zonas rurales de Guaymallén. Esa tarde, la máxima rondará los 37°C.
Atención con los planes previstos para el sábado: "Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", alertó el SMN para Mendoza.
A modo de alivio, la mínima será de 23°C, mientras que la máxima se ubicará en los 27°C.