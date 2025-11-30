El "combo" de Zonda y tormentas con granizo que molestará a Mendoza este domingo: las zonas afectadas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de diciembre en Mendoza.

Neblinas, frío y nubes, el “combo” con el que iniciará el fin de semana en Mendoza

Mendoza tendrá un domingo marcado por la inestabilidad, donde las tormentas y el viento Zonda lucharán por quien tome mayor protagonismo. Si bien se prevén 25°C de máxima, las autoridades ya emitieron una alerta amarilla por los fenómenos recién mencionados. A continuación, el pronóstico del tiempo para hoy.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “inestable con nubosidad variable”. Se anuncia una máxima de 25°C y una mínima de 17°C, con poco cambio de la temperatura. Existen probabilidades de que el viento Zonda afecte al sur, al Valle de Uco y el Valle de Uspallata.

También rige alerta amarilla por tormentas en Malargüe, General Alvear, en la zona baja de San Rafael y el Valle de Uco. En cuanto a esto último, no se descarta la posibilidad de granizo. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico.