El "combo" de Zonda y tormentas con granizo que molestará a Mendoza este domingo: las zonas afectadas

Mendoza tendrá un domingo marcado por la inestabilidad, donde lastormentas y el viento Zonda lucharán por quien tome mayor protagonismo. Si bien se prevén 25°C de máxima, las autoridades ya emitieron una alerta amarilla por los fenómenos recién mencionados. A continuación, el pronóstico del tiempo para hoy.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “inestable con nubosidad variable”. Se anuncia una máxima de 25°C y una mínima de 17°C, con poco cambio de la temperatura. Existen probabilidades de que el viento Zonda afecte al sur, al Valle de Uco y el Valle de Uspallata.
También rige alerta amarilla por tormentas en Malargüe, General Alvear, en la zona baja de San Rafael y el Valle de Uco. En cuanto a esto último, no se descarta la posibilidad de granizo. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico.
¿Cómo estará el lunes?
El lunes 1 de diciembre se espera poca nubosidad con un ascenso de la temperatura. Será una jornada tranquila, donde se espera una máxima de 28°C y una mínima de 16°C, acompañado de vientos leves del noreste. En Cordillera el cielo estará un tanto cubierto.