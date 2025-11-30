30 de noviembre de 2025 - 09:03

El "combo" de Zonda y tormentas con granizo que molestará a Mendoza este domingo: las zonas afectadas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de diciembre en Mendoza.

Neblinas, frío y nubes, el "combo" con el que iniciará el fin de semana en Mendoza

Los Andes
Redacción Sociedad

Mendoza tendrá un domingo marcado por la inestabilidad, donde las tormentas y el viento Zonda lucharán por quien tome mayor protagonismo. Si bien se prevén 25°C de máxima, las autoridades ya emitieron una alerta amarilla por los fenómenos recién mencionados. A continuación, el pronóstico del tiempo para hoy.

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “inestable con nubosidad variable”. Se anuncia una máxima de 25°C y una mínima de 17°C, con poco cambio de la temperatura. Existen probabilidades de que el viento Zonda afecte al sur, al Valle de Uco y el Valle de Uspallata.

También rige alerta amarilla por tormentas en Malargüe, General Alvear, en la zona baja de San Rafael y el Valle de Uco. En cuanto a esto último, no se descarta la posibilidad de granizo. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico.

Alerta amarilla en Mendoza este domingo 30 de noviembre.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 1 de diciembre se espera poca nubosidad con un ascenso de la temperatura. Será una jornada tranquila, donde se espera una máxima de 28°C y una mínima de 16°C, acompañado de vientos leves del noreste. En Cordillera el cielo estará un tanto cubierto.

