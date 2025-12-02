2 de diciembre de 2025 - 10:03

Por qué no abre el Poder Judicial de Mendoza este martes 2 de diciembre

El edificio de calle San Martín al 322 amaneció sin actividad. Los motivos oficiales del cierre inesperado.

Los Andes | Redacción Sociedad
El edificio judicial de avenida San Martín 322 no abre sus puertas este martes 2 de diciembre por trabajos programados por Aguas Mendocinas (Aysam), motivo por el cual el Poder Judicial declaró la inhabilidad de la jornada para todas las áreas que funcionan en ese inmueble céntrico.

La medida alcanzará a las Cámaras Laborales, los Juzgados Tributarios, la Oficina de Subasta, la Oficina de Legalizaciones, la Dirección de Informática y otras dependencias que dependen de esa sede.

Según explicaron en un comunicado desde el Poder Judicial, las tareas previstas por Aysam impiden hoy el normal funcionamiento del edificio, lo que hizo necesario suspender la atención por un día.

El resto de las sedes judiciales de la provincia trabajará con normalidad y mantendrá la atención habitual al público.

Desde la institución remarcaron que se trata de una interrupción puntual y que la actividad se retomará con normalidad el miércoles.

