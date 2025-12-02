Cómo es el Programa Municipal de Seguridad que lanzó Ciudad: así funcionará

El intendente Ulpiano Suarez oficializó este martes la reglamentación del Programa Municipal de Prevención y Seguridad Ciudadana que se implementará en la Ciudad de Mendoza . Mediante el Decreto 1346, la comuna definió la estructura, funcionamiento y alcances del esquema local de seguridad, que articula sus acciones con la normativa provincial vigente.

El programa, creado por Ordenanza 4216/2025, tendrá carácter civil, auxiliar y preventivo, con foco en la asistencia comunitaria, la presencia territorial y la colaboración con las autoridades provinciales. Su implementación quedará bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad Ciudadana .

La reglamentación completa fue publicada en el Boletín Oficial y formaliza el funcionamiento del esquema municipal de prevención, diseñado para integrarse con la normativa provincial (Leyes 6721, 9024 y 9637) y fortalecer la seguridad en la Ciudad de Mendoza.

El decreto establece que el Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana estará integrado por tres áreas:

Tendrá a su cargo el Cuerpo de Preventores, responsable de tareas preventivas, disuasivas y de asistencia vecinal . Entre sus funciones se incluyen el diseño de políticas locales de seguridad, la supervisión operativa del cuerpo, la gestión de cámaras y alarmas, la articulación con el Ministerio de Seguridad y la intervención en eventos y situaciones críticas.

El decreto también define la identidad visual y los uniformes del personal, que deberán diferenciarse de los utilizados por fuerzas policiales o armadas y llevar la inscripción “Preventor – Ciudad de Mendoza”.

Dirección de Tránsito

Actuará como autoridad administrativa local en materia de tránsito, con facultades para controlar circulación vehicular y peatonal, realizar operativos de alcoholemia, intervenir en siniestros viales y administrar la playa municipal de secuestro.

El personal será identificado como “Agente Municipal de Tránsito” y su uniforme llevará la leyenda “Tránsito – Ciudad de Mendoza”.

Capital fue la primera comuna de Mendoza con preventores, en 2009. Hoy cuenta con 243 efectivos, 30 de los cuales patrullan las calles en bicicleta. Foto: Jose Gutierrez / Los Andes Capital fue la primera comuna de Mendoza con preventores, en 2009. Hoy cuenta con 243 efectivos, 30 de los cuales patrullan las calles en bicicleta. Foto: Jose Gutierrez / Los Andes

Coordinación de Participación Vecinal para la Prevención

Será el área encargada de fortalecer la cooperación entre vecinos, comercios, entidades comunitarias y fuerzas de seguridad. Los agentes del área llevarán identificación con la inscripción “Prevención Ciudadana – Ciudad de Mendoza”.

Administrará los programas Ojos en Alerta, Participación Vecinal para la Prevención y Alarmas Comunitarias, orientados a facilitar la comunicación ciudadana, promover reuniones barriales y consolidar acciones colectivas frente a situaciones de riesgo.

Atribuciones y organización

El decreto faculta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a definir la estructura interna, dictar disposiciones complementarias, fijar la identidad visual de los cuerpos y aprobar los planes de capacitación.

A su vez, la Secretaría de Gestión Pública será responsable del encuadre administrativo del personal incorporado al Programa, respetando estabilidad y condiciones laborales.