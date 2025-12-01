Denuncian cierres de panaderías: cuál es la situación en Mendoza

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, advirtió sobre la profunda crisis que atraviesa el sector, marcada por el cierre de 1.800 panadería s en todo el país y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Según explicó, el rubro enfrenta una combinación crítica de aumento de costos y desplome de la demanda que torna inviable la actividad.

En declaraciones a Radio Splendid replicadas por la Agencia Noticias Argentinas, Pinto aseguró que las panaderías “están trabajando siempre a pérdida” y que el sector apenas logra “subsistir”. Incluso comparó el escenario actual con momentos históricos especialmente difíciles —la pandemia, los años 90 y la crisis de 2001— y afirmó que ninguno se asemeja a la gravedad de la situación actual: “No es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy”.

A la caída del consumo se suma un fuerte incremento en los costos operativos. Pinto detalló que las ventas se derrumbaron un 55%, mientras que las boletas de luz llegaron con aumentos de entre el 45% y el 50% respecto del mes anterior. Con estos niveles de gastos, remarcó, resulta “imposible sostener” la actividad y tampoco logran absorber los incrementos sin trasladarlos a precios.

Esto porque la suba se encuentra con el límite en el bolsillo de los consumidores. “La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”, señaló Pinto, al describir el fuerte deterioro del poder adquisitivo. El dirigente subrayó que el problema de fondo es que los salarios permanecen “pisados a un año atrás”, por lo que, aunque los costos siguen subiendo, aumentar los precios no alcanza para recomponer las ventas.

Ante la consulta de Los Andes, en Mendoza explicaron que la situación no ha sido tan grave como la denunciada por Pinto. Desde el punto de vista del vicepresidente de la Asociación de Panaderos, Juan Carrillo, han cerrado algunas panaderías mientras que otras pasaron a la informalidad. “Por lo demás, creo que la opinión es más política ya que no ha sido tan así la situación”, comentó.