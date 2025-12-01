1 de diciembre de 2025 - 22:15

Casa de Gobierno: quedaron restablecidos los servicios y este martes habrá atención normal

Ayer se reportó un inconveniente técnico que derivó en la suspensión de actividades en el edificio para este lunes. El problema fue solucionado aunque continuará el monitoreo.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras el inconveniente técnico registrado ayer en el edificio de la Casa de Gobierno de Mendoza, mañana se retomarán las actividades "con normalidad". Así lo anunció el Gobierno este lunes.

Cabe recordar que el domingo se reportó un problema con el sistema hídrico del edificio. Esto requirió la interrupción temporal de los servicios de energía y de agua, y como consecuencia la suspensión de la atención al público.

"Restablecidas las condiciones de funcionamiento y verificados todos los sistemas, este martes 02/12 se retomarán con normalidad las actividades administrativas y la atención al público en la Casa de Gobierno de Mendoza", detallaron desde Prensa del Gobierno.

Además ampliaron que "los equipos técnicos continuarán monitoreando el edificio para asegurar su adecuado rendimiento".

