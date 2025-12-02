Créditos hipotecarios del IPV en Mendoza: cuándo y cómo acceder a una casa con cuotas desde $278.890

El programa Construyo mi Casa del IPV permite iniciar la obra de una casa en terreno propio mediante un crédito hipotecario que combina ahorro previo y financiamiento estatal. La propuesta se volvió una de las más elegidas porque ofrece cuotas desde 278.890 pesos y un sistema ajustado por salarios, lo que mantiene la relación entre ingresos y construcción.
El IPV financia el 85% de la casa a través de desembolsos que se habilitan durante el avance de obra, mientras que el interesado integra el 15% durante el período de ahorro. Este esquema facilita comenzar la vivienda sin tener que afrontar el costo total desde el primer día.
Cuándo y cómo acceder al crédito hipotecario del IPV
Para acceder al crédito del IPV es necesario contar con terreno propio o adquirirlo dentro de los tres años posteriores a la inscripción. También es obligatorio completar el período de ahorro previo, que puede sostenerse mes a mes o integrarse durante los llamados a licitación. Las cuotas de ahorro se actualizan por UVA, mientras que la devolución del crédito utiliza el CVS.
El ingreso familiar mínimo varía según la superficie elegida, desde 1.394.451 pesos hasta cerca de 3 millones de pesos. Una vez cumplido el ahorro, el IPV define la adjudicación y se habilita el financiamiento. A partir de ese momento comienza la entrega del dinero mediante cuatro desembolsos, cada uno asociado a una etapa de avance. Con el primer pago se activa un período de gracia de 365 días, durante el cual no se pagan cuotas. Esto permite iniciar la obra sin comprometer el presupuesto mensual desde el comienzo.
Cuánto cuesta cada vivienda y qué incluye cada alternativa
Las opciones del programa contemplan distintas superficies, valores de cuota, montos de obra y el crédito que aporta el IPV. Estos son los valores vigentes:
Construcción con ahorro durante 36 meses
140 m²
Cuota de ahorro 596.870,15 pesos
Préstamo IPV 131.072.684,79 pesos
Ingreso mínimo 2.984.350,75 pesos
120 m²
Cuota 524.324,02 pesos
Préstamo IPV 115.141.554,38 pesos
Ingreso mínimo 2.621.620,09 pesos
100 m²
Cuota 425.064,69 pesos
Préstamo IPV 93.344.205,96 pesos
Ingreso mínimo 2.125.323,43 pesos
80 m²
Cuota 358.116,87 pesos
Préstamo IPV 78.642.464,25 pesos
Ingreso mínimo 1.790.584,34 pesos
69 m²
Cuota 321.226,44 pesos
Préstamo IPV 70.541.325,73 pesos
Ingreso mínimo 1.606.132,19 pesos
55 m²
Cuota 278.890,28 pesos
Préstamo IPV 61.244.305,22 pesos
Ingreso mínimo 1.394.451,39 pesos
Terminación con ahorro durante 18 meses
140 m²
Cuota 554.327,03 pesos
Préstamo IPV 60.007.931,42 pesos
Ingreso mínimo 2.771.635,14 pesos
120 m²
Cuota 498.863,78 pesos
Préstamo IPV 54.536.413,96 pesos
Ingreso mínimo 2.496.431,83 pesos
100 m²
Cuota 400.433,50 pesos
Préstamo IPV 48.381.947,59 pesos
Ingreso mínimo 2.004.674,08 pesos
80 m²
Cuota 354.868,70 pesos
Préstamo IPV 39.195.784,74 pesos
Ingreso mínimo 1.776.958,66 pesos
Cómo se devuelve el préstamo y qué evaluar antes de anotarse
Una vez adjudicado el crédito comienza la devolución con cuotas actualizadas por el Coeficiente de Variación Salarial. El pago mensual se calcula según los ingresos del grupo familiar y puede tomar hasta el 20% de los mismos. Las alternativas de 80 metros cuadrados o menos no tienen interés, mientras que las superficies mayores aplican tasas de entre 0 y 4%.
Antes de inscribirse, el IPV recomienda revisar la capacidad de ahorro, el estado del terreno y la superficie de vivienda que mejor se adapta al presupuesto familiar.