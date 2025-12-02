2 de diciembre de 2025 - 10:16

Créditos hipotecarios del IPV en Mendoza: cuándo y cómo acceder a una casa con cuotas desde $278.890

El IPV ofrece créditos hipotecarios con desembolsos por avance de obra y cuotas desde 278 mil pesos para construir vivienda en terreno propio en Mendoza.

Para acceder, se requiere demostrar ingresos desde $1.394.451 si hay un solo titular.

El programa Construyo mi Casa del IPV permite iniciar la obra de una casa en terreno propio mediante un crédito hipotecario que combina ahorro previo y financiamiento estatal. La propuesta se volvió una de las más elegidas porque ofrece cuotas desde 278.890 pesos y un sistema ajustado por salarios, lo que mantiene la relación entre ingresos y construcción.

Los proyectos incluyen opciones desde 55 hasta 140 metros cuadrados con tasas entre 0 y 4 por ciento.

Crédito del IPV: cómo acceder a una casa y cómo se realiza el desembolso

El IPV financia el 85% de la casa a través de desembolsos que se habilitan durante el avance de obra, mientras que el interesado integra el 15% durante el período de ahorro. Este esquema facilita comenzar la vivienda sin tener que afrontar el costo total desde el primer día.

Cuándo y cómo acceder al crédito hipotecario del IPV

Para acceder al crédito del IPV es necesario contar con terreno propio o adquirirlo dentro de los tres años posteriores a la inscripción. También es obligatorio completar el período de ahorro previo, que puede sostenerse mes a mes o integrarse durante los llamados a licitación. Las cuotas de ahorro se actualizan por UVA, mientras que la devolución del crédito utiliza el CVS.

Construcción
Las cuotas iniciales parten de 278.890 pesos y se actualizan por salarios.

El ingreso familiar mínimo varía según la superficie elegida, desde 1.394.451 pesos hasta cerca de 3 millones de pesos. Una vez cumplido el ahorro, el IPV define la adjudicación y se habilita el financiamiento. A partir de ese momento comienza la entrega del dinero mediante cuatro desembolsos, cada uno asociado a una etapa de avance. Con el primer pago se activa un período de gracia de 365 días, durante el cual no se pagan cuotas. Esto permite iniciar la obra sin comprometer el presupuesto mensual desde el comienzo.

Cuánto cuesta cada vivienda y qué incluye cada alternativa

Las opciones del programa contemplan distintas superficies, valores de cuota, montos de obra y el crédito que aporta el IPV. Estos son los valores vigentes:

Construcción con ahorro durante 36 meses

140 m²

  • Cuota de ahorro 596.870,15 pesos
  • Préstamo IPV 131.072.684,79 pesos
  • Ingreso mínimo 2.984.350,75 pesos

120 m²

  • Cuota 524.324,02 pesos
  • Préstamo IPV 115.141.554,38 pesos
  • Ingreso mínimo 2.621.620,09 pesos

100 m²

  • Cuota 425.064,69 pesos
  • Préstamo IPV 93.344.205,96 pesos
  • Ingreso mínimo 2.125.323,43 pesos

80 m²

  • Cuota 358.116,87 pesos
  • Préstamo IPV 78.642.464,25 pesos
  • Ingreso mínimo 1.790.584,34 pesos

69 m²

  • Cuota 321.226,44 pesos
  • Préstamo IPV 70.541.325,73 pesos
  • Ingreso mínimo 1.606.132,19 pesos

55 m²

  • Cuota 278.890,28 pesos
  • Préstamo IPV 61.244.305,22 pesos
  • Ingreso mínimo 1.394.451,39 pesos
Billletes peso argentino
Cada alternativa exige ingresos m&iacute;nimos y ahorro previo para la adjudicaci&oacute;n.

Terminación con ahorro durante 18 meses

140 m²

  • Cuota 554.327,03 pesos
  • Préstamo IPV 60.007.931,42 pesos
  • Ingreso mínimo 2.771.635,14 pesos

120 m²

  • Cuota 498.863,78 pesos
  • Préstamo IPV 54.536.413,96 pesos
  • Ingreso mínimo 2.496.431,83 pesos

100 m²

  • Cuota 400.433,50 pesos
  • Préstamo IPV 48.381.947,59 pesos
  • Ingreso mínimo 2.004.674,08 pesos

80 m²

  • Cuota 354.868,70 pesos
  • Préstamo IPV 39.195.784,74 pesos
  • Ingreso mínimo 1.776.958,66 pesos

Cómo se devuelve el préstamo y qué evaluar antes de anotarse

Una vez adjudicado el crédito comienza la devolución con cuotas actualizadas por el Coeficiente de Variación Salarial. El pago mensual se calcula según los ingresos del grupo familiar y puede tomar hasta el 20% de los mismos. Las alternativas de 80 metros cuadrados o menos no tienen interés, mientras que las superficies mayores aplican tasas de entre 0 y 4%.

Antes de inscribirse, el IPV recomienda revisar la capacidad de ahorro, el estado del terreno y la superficie de vivienda que mejor se adapta al presupuesto familiar.

