3 de diciembre de 2025 - 15:55

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 4 de diciembre

El dólar oficial para la venta cerró este miércoles por la tarde a $1.480 en algunos bancos. Para este jueves se espera una jornada estable.

dólar jueves 4 de diciembre

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial para la venta minorista tendrá un valor de $1.480 para el inicio de este jueves. Respecto al contexto financiero del país, los valores del riesgo país del índice del JP Morgan mantienen al país en una tendencia estable que continúa restando números entre países de América Latina.

Leé además

El Banco Nación mantiene el beneficio con pagos vía MODO BNA+.

Vuelve el reintegro de $156.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
Los jubilados que cobran la mínima recibirán aumento, aguinaldo y un bono extra de $70.000 en diciembre.

Jubilados ANSES: fechas de pago y montos con aumento, bono y medio aguinaldo en diciembre

Por Redacción Economía
dólar jueves 4 de diciembre

Precio del dólar para este jueves en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día la planilla de cierre del precio del dólar oficial de los distintos bancos del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 4 de diciembre

  • Banco Nación: $1.480
  • Banco Galicia: $1.470
  • Banco BBVA: $1.475
  • Banco Santander: $1.480
  • Banco Ciudad: $1.485
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Macro: $1.485
  • Banco Hipotecario: $1.470
  • Banco Supervielle: $1.478
  • Banco Credicoop: $1.480
  • Banco Piano: $1.480
  • Banco Comercio: $1.465
  • ICBC: $1.465
  • Brubank: $1.475

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Argentina atraviesa noviembre con un escenario financiero más dinámico que en meses anteriores, marcado por oscilaciones en el riesgo país que reflejan la sensibilidad del mercado a las señales económicas locales y externas.

En los últimos días, el indicador elaborado por J.P. Morgan se ubicó alrededor de los 654 puntos básicos, un nivel que, si bien es superior al piso reciente de 614 unidades, continúa dentro de la tendencia descendente observada desde mediados de año.

Este movimiento se asocia a la volatilidad de los bonos soberanos en dólares, que alternaron jornadas de toma de ganancias con momentos de recuperación, en un contexto en el que los inversores monitorean con atención las negociaciones por financiamiento y el desempeño de las reservas internacionales.

Dentro de la región, este nivel mantiene a la Argentina por encima de la mayoría de los países latinoamericanos, aunque todavía por debajo de situaciones más extremas como la de Venezuela, cuyo riesgo país permanece fuera de escala, y Ecuador, que se sostiene por encima de los 1.200 puntos. En contraste, economías de mayor estabilidad ofrecen primas mucho más bajas: Brasil ronda los 250 puntos básicos, México se ubica en el rango de 300 a 400, y Chile continúa entre 150 y 200 unidades. Uruguay, con menos de 150 puntos, sigue siendo uno de los perfiles crediticios más sólidos de la región.

dólar jueves 4 de diciembre

Pese al repunte puntual hacia los 654 puntos, analistas coinciden en que la tendencia general continúa moderándose, apoyada en expectativas de cumplimiento fiscal, avances en la normalización del mercado de deuda y un entorno internacional que, por momentos, ha favorecido a los activos emergentes. Sin embargo, advierten que la estabilidad del índice dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener el ritmo de acumulación de reservas, garantizar previsibilidad cambiaria y concretar acuerdos de financiamiento que reduzcan la percepción de riesgo entre los inversores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ANSES ajustó las fechas de pago de diciembre por el feriado nacional.

Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó las fechas de pago de diciembre

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este miercoles 3 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 3 de diciembre

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este martes 2 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 2 de diciembre

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este lunes 1 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 1 de diciembre

Por Redacción Economía