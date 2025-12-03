Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 4 de diciembre

El dólar oficial para la venta minorista tendrá un valor de $1.480 para el inicio de este jueves. Respecto al contexto financiero del país, los valores del riesgo país del índice del JP Morgan mantienen al país en una tendencia estable que continúa restando números entre países de América Latina .

Argentina atraviesa noviembre con un escenario financiero más dinámico que en meses anteriores, marcado por oscilaciones en el riesgo país que reflejan la sensibilidad del mercado a las señales económicas locales y externas.

En los últimos días, el indicador elaborado por J.P. Morgan se ubicó alrededor de los 654 puntos básicos , un nivel que, si bien es superior al piso reciente de 614 unidades, continúa dentro de la tendencia descendente observada desde mediados de año.

Este movimiento se asocia a la volatilidad de los bonos soberanos en dólares , que alternaron jornadas de toma de ganancias con momentos de recuperación, en un contexto en el que los inversores monitorean con atención las negociaciones por financiamiento y el desempeño de las reservas internacionales.

Dentro de la región, este nivel mantiene a la Argentina por encima de la mayoría de los países latinoamericanos, aunque todavía por debajo de situaciones más extremas como la de Venezuela, cuyo riesgo país permanece fuera de escala, y Ecuador, que se sostiene por encima de los 1.200 puntos. En contraste, economías de mayor estabilidad ofrecen primas mucho más bajas: Brasil ronda los 250 puntos básicos, México se ubica en el rango de 300 a 400, y Chile continúa entre 150 y 200 unidades. Uruguay, con menos de 150 puntos, sigue siendo uno de los perfiles crediticios más sólidos de la región.

dólar jueves 4 de diciembre WEB

Pese al repunte puntual hacia los 654 puntos, analistas coinciden en que la tendencia general continúa moderándose, apoyada en expectativas de cumplimiento fiscal, avances en la normalización del mercado de deuda y un entorno internacional que, por momentos, ha favorecido a los activos emergentes. Sin embargo, advierten que la estabilidad del índice dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener el ritmo de acumulación de reservas, garantizar previsibilidad cambiaria y concretar acuerdos de financiamiento que reduzcan la percepción de riesgo entre los inversores.