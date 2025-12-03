Jubilados ANSES: fechas de pago y montos con aumento, bono y medio aguinaldo en diciembre

Diciembre se presenta como un mes determinante para jubilados y pensionados , ya que ANSES confirmó una liquidación que reúne tres componentes, el aumento por movilidad del 2,3% , el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima. Este refuerzo llega en pleno cierre del año, cuando se multiplican los compromisos económicos.

Con estos incrementos, los haberes alcanzarán algunos de los valores más altos de 2025. Además, el organismo ya publicó el calendario de pagos de diciembre , con fechas organizadas según terminación de DNI y tipo de prestación.

ANSES explicó que el incremento por movilidad del 2,3% “actualiza los haberes según la inflación medida por el INDEC”. Este ajuste alcanza a todas las prestaciones previsionales y funciona como base para los refuerzos que se suman en diciembre.

Sobre el medio aguinaldo , el organismo detalló que el SAC “equivale a la mitad del mejor haber recibido entre julio y diciembre”, siendo diciembre el mes que suele marcar el monto más alto.

En paralelo, el bono extraordinario de $70.000 vuelve a pagarse exclusivamente a jubilados que perciben el haber mínimo, titulares de PUAM y beneficiarios de PNC por Invalidez, Vejez o Madre de Siete Hijos , considerado por ANSES como “un alivio directo para los ingresos más bajos del sistema”.

Con estos tres componentes, los montos finales quedan así:

Jubilación mínima

Haber: $340.879,59

Bono: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total: $581.319,38

Jubilación máxima

Haber: $2.293.796,92

Aguinaldo: $1.146.898,46

Total: $3.440.695,38

PUAM

Haber: $272.703,67

Bono: $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Total: $479.055,50

PNC por Invalidez o Vejez

Haber: $238.615,71

Bono: $70.000

Aguinaldo: $119.307,85

Total: $427.923,56

PNC Madre de Siete Hijos

Haber: $340.879,59

Bono: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total: $581.319,38

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

A continuación, las fechas oficiales de cobro según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: martes 9

DNI terminados en 1: miércoles 10

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15

DNI terminados en 8 y 9: martes 16

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22

DNI terminados en 8 y 9: martes 23

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 9

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12

Cómo organizar los ingresos de diciembre para afrontar el fin de año

Ante una liquidación excepcionalmente alta, es importante que cada beneficiario revise su fecha exacta de pago y el detalle del monto acreditado. Tanto el aumento como el aguinaldo y el bono se depositan de manera automática, por lo que no se necesita realizar trámites adicionales ante ANSES.

Quienes consulten sus cuentas bancarias podrán ver cada concepto desglosado, lo que facilita la planificación de gastos de cara a las Fiestas. Con estos refuerzos acumulados, diciembre se convierte en un mes clave para acomodar compromisos, compras y pagos que suelen incrementarse hacia el cierre del año.