La CGT rechazó el nuevo Salario Mínimo y lo tildó de "insuficiente y desconectado de la realidad"

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) rechazó el piso de $328.400 del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) decretado por el Gobierno, tildándolo de "insuficiente y desconectado de la realidad".

La central obrera afirmó que este laudo impuesto "consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna" , dado que el monto se encuentra muy lejos de la Canasta Básica Total (CBT), la cual está fijada actualmente en $1.176.852 .

La decisión gubernamental se tomó luego del fracaso del último Consejo del Salario , una situación que se ha repetido desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La diferencia entre lo que ofrecían los empresarios y lo que solicitaba la CGT era "astronómica".

Específicamente, el sector empresarial había propuesto un aumento marginal de apenas $4.000, lo que elevaría el salario de $322.000 a $326.000, mientras que la central obrera había solicitado un aumento acumulado del 71,6%. El monto finalmente decretado por el Gobierno se ubicó "apenas arriba de lo ofrecido por empresarios" .

La propuesta de la CGT implicaba un aumento acumulado del 71,6% , el cual se distribuiría a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril. El objetivo principal de esta iniciativa era que el salario mínimo volviera a constituirse en el "primer paso indispensable" para acercarse a la Canasta Básica Total.

Además de esto, la alternativa sindical contemplaba la necesidad de restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando la inflación proyectada hasta abril de 2026. Ante este nuevo "fracaso", la CGT afirmó que continuará luchando para que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere definitivamente su valor y vuelva a ser una referencia válida para todas las escalas salariales del país.

Por otra parte, el Gobierno oficializó un nuevo esquema de actualización del SMVM que regirá a futuro, abarcando desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. A partir de diciembre de 2025, el salario mínimo pasará a $334.800. Este monto se elevará a $341.000 en enero de 2026, y en febrero alcanzará los $346.800.

Posteriormente, avanzará a $352.400 en marzo y a $357.800 en abril. Desde mayo de 2026, el SMVM será de $363.000, subirá a $367.800 en junio, a $372.400 en julio, y alcanzará el tramo final de $376.600 a partir del 1 de agosto de 2026. Los valores horarios acompañan esta misma trayectoria ascendente, comenzando en $1674 en diciembre y llegando a $1883 a partir de agosto. Los cambios en el salario mínimo también impactan en las prestaciones por desempleo.