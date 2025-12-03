Luján de Cuyo inaugura el primer Parque Solar Municipal y generará ahorros que se devolverán al vecino

La Municipalidad de Luján de Cuyo inaugura este jueves su primer Parque Solar Municipal . La obra, considerada por el intendente Esteban Allasino como la más transformadora de su gestión, no solo promete autosuficiencia energética, sino también un impacto económico directo en el bolsillo de los contribuyentes.

La apertura del primer Parque Fotovoltaico Público de Mendoza se enmarca en la creciente tendencia a nivel nacional y provincial de que los municipios asuman un rol activo como "prosumidores" de energía limpia, generando su propia electricidad para reducir costos operativos, mejorar la resiliencia y disminuir la huella de carbono.

Con una inversión de $1.300 millones , la nueva infraestructura tendrá una capacidad de generación de 710 kW de energía limpia. Este caudal es suficiente para abastecer el 100% del consumo del Parque Cívico (sede municipal) y los Polideportivos de Ciudad y Carrodilla.

"Esta eficiencia permitirá que el Municipio ahorre casi $1 millón por día , una cifra inédita para la gestión pública local", destaca un comunicado oficial de la comuna.

El proyecto es de vanguardia, combinando la instalación de 314 paneles en los techos del Parque Cívico con un innovador sistema de 748 paneles montados sobre estacionamientos solares (carports) . Estos últimos no solo generan 460 kW, sino que además inyectarán el excedente a la red, compensando consumos de otras áreas municipales.

La promesa disruptiva: el Estado que devuelve ahorros

Lo que distingue a la iniciativa de Luján es su compromiso social. El intendente Esteban Allasino anunció una medida "disruptiva":

“A partir del próximo año le vamos a devolver el ahorro generado a los vecinos que estén con las tasas al día y adheridos al débito automático. Es un hecho inusual: el Estado, cuando ahorra, nunca devuelve recursos al contribuyente que cumple; nosotros, a partir de este proyecto, vamos a empezar a devolver ese ahorro a los lujaninos”.

Esta política posiciona al municipio a la vanguardia no solo en sustentabilidad, sino también en transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Parque Solar: Un festejo al "Sonido del Sol"

Para celebrar la puesta en marcha de esta obra, la Municipalidad realizará este jueves 4 de diciembre el evento libre y gratuito “Sonido del Sol”. Este será el primer sunset ecológico del departamento, con música en vivo a cargo del DJ Joaquim Sozzani, y con una demostración inédita: toda la energía del evento provendrá, en tiempo real, de los nuevos paneles solares.

El acto servirá para formalizar la nueva matriz energética y, de paso, para firmar un acuerdo con la Universidad Champagnat que buscará medir el impacto económico del creciente calendario turístico y cultural del departamento, recientemente declarado Capital del Turismo y el Entretenimiento.

Con proyectos como el de Luján de Cuyo, la provincia de Mendoza refuerza su liderazgo en energías renovables, demostrando que la inversión en infraestructura solar no es solo una necesidad ambiental, sino también una estrategia financiera inteligente y socialmente responsable.