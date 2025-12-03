Los bancos prevén reactivar los créditos y bajar la mora en 2026 tras un año turbulento por las elecciones

Luego de manifestarse en contra de la Reforma Labora l por un punto en particular , los bancos en la Argentina comienzan a mirar el 2026 con expectativas de mejorar los créditos y reducir los niveles de morosidad tras haber atravesado un año atravesado por la incertidumbre electoral y política.

Durante un panel del “Encuentro de Líderes” , seguido por Noticias Argentinas, referentes de bancos y del mercado financiero compartieron su balance del año y el panorama que prevén para los próximos meses. Entre ellos, el Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi.

“El 2025 para los bancos hasta mediados de año fue razonable, seguía el boom de créditos y volaba la actividad, pero el tercer trimestre fue duro con una combinación de lo preelectoral con el apretón monetario y el aumento de la mora que hizo un combo complicado con pérdidas relevantes”, sostuvo.

Asimismo, precisó: “El cuarto trimestre pinta que empieza a recuperarse por lo menos por dos de las tres cosas que afectaron en el tercer trimestre, porque los bonos se recuperaron, la tasa empezó a bajar. La mora va a llevar un tiempo más volver a niveles normales”.

En la misma línea, el CEO del Banco Supervielle, Gustavo Mariquez, expresó que “todo el periodo electoral hizo muy compleja la situación económica y macroeconómica”, señalando que “vivimos tres meses bastante complejos”. En cuanto al escenario actual, manifestó: “Ahora retomamos, el costo de fondos está bajando, pero nos quedó un tema de mora muy importante que estamos manejando para que vuelva el crédito”.

Por su parte, el presidente del Grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid, sostuvo que para las ALyCs (Agente de Liquidación y Compensación) “fue un año difícil en términos de rentabilidad” y aseguró que “el desarrollo del mercado de capitales viene costando”.

Al respecto, afirmó que es necesario “la estabilidad macro y la seguridad jurídica” y remarcó que “la gente no pone 200 mil millones de dólares que tiene ahorrado en el mercado porque tiene miedo de que le roben, que es lo que ha ocurrido en repetidas ocasiones en los últimos 30 años”.

De cara al año que viene, el sector se mantiene expectante y optimista. En este sentido, el economista Gabriel Martino señaló que “el sistema financiero junto con el incipiente mercado de capitales va a ser el gran motorizador de la economía en 2026”.