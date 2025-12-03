3 de diciembre de 2025 - 20:50

Nueva protesta de jubilados frente al Congreso mientras Diputados realizaban la sesión preparatoria

Los alrededores del Congreso vivieron una tarde cargada de movilización de jubilados mientras se desarrollaba la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados.

Los jubilados y organizaciones sociales llevaron adelante hoy una nueva marcha en los alrededores del Congreso mientras los diputados concretaban la sesión preparatoria.

Los Andes | Redacción Política
Mientras los diputados avanzaban con la sesión, diferentes grupos se instalaron en Plaza Congreso para expresar sus reclamos. Entre ellos se destacaron jubilados, organizaciones vinculadas a la discapacidad, trabajadores del Hospital Garrahan y representantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que decidieron unir fuerzas en esta jornada.

De acuerdo con información policial consultada por la Agencia Noticias Argentinas, el operativo de seguridad se organizó en tres niveles: la Policía Federal custodiaba los dos primeros anillos y la Policía de la Ciudad se distribuía en un tercer cordón externo para contener la movilización de los jubilados.

Las agrupaciones presentes señalaron que el principal objetivo era reforzar su presencia en la vía pública y mantener el reclamo activo. Ana Valverde, referente de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), afirmó que continuarán movilizados para “sostener la pelea en defensa de sus derechos” y manifestarse contra el Gobierno del presidente Javier Milei.

Distintas organizaciones visibilizan sus reclamos ante el Gobierno Nacional.
El colectivo de discapacidad, que también participó de la marcha, se hizo presente bajo la consigna “Contra todo ajuste sobre nuestros cuerpos y existencias”, sumándose a una fecha significativa para ese sector. Su adhesión redobló la visibilidad del reclamo, que buscaba mostrar unidad entre distintas organizaciones afectadas por políticas que consideran perjudiciales.

La movilización, que se desarrolló durante la tarde del miércoles, se convirtió en una escena clave en las inmediaciones del Congreso y acompañó el debate legislativo que avanzaba puertas adentro.

