Milei renovó la cúpula militar y designó al general Zarich como nuevo jefe del Ejército

El Presidente renovó gran parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas y designó al general Oscar Zarich al frente del Ejército.

Milei cambió a la mayoría de los jefes de las Fuerzas Armadas.

El presidente Javier Milei decidió renovar la conducción de las Fuerzas Armadas y dispuso el reemplazo de gran parte de sus máximas autoridades, incluido el sucesor de Carlos Presti al frente del Ejército Argentino. La medida se oficializó este miércoles a través de un comunicado publicado en la cuenta de X del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, los nuevos jefes designados serían figuras cercanas a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. En ese marco, el general de División Oscar Zarich asumirá como nuevo jefe del Ejército, en reemplazo de Presti, recientemente nombrado ministro de Defensa.

La reestructuración también alcanzó al Estado Mayor Conjunto, donde el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare ocupará el lugar del brigadier general Xavier Julián Isaac. A su vez, el vicealmirante Juan Carlos Romay fue designado como titular de la Armada Argentina, en reemplazo del almirante Carlos María Allievi.

El Presidente de la Nación, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha resuelto lo siguiente:



- General de División Oscar Zarich será el Jefe del Ejército



- Vicealmirante Juan Carlos Romay será el Jefe de la Armada



- Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare… — Manuel Adorni (@madorni) December 3, 2025 El único confirmado en el cargo fue el brigadier Mayor Gustavo Valverde, quien continuará al mando de la Fuerza Aérea Argentina. Todos los oficiales salientes —con excepción de Valverde— habían asumido sus funciones el 10 de enero de 2024, tras haber sido nombrados por el Presidente a fines de diciembre del año anterior.