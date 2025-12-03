La chicana de Sheinbaum a Milei al comparar la economía mexicana con el swap de Argentina y EE.UU.

Claudia Sheinbaum , la presidenta de México , habló sobre el swap de monedas entre Argentina y Estados Unidos y aprovechó decir una clara chicana al Gobierno de Javier Milei .

"Fue una boludez de viejos cho...": habló el amigo de uno de los mendocinos detenidos en Miami

En conferencia de prensa, mientras hacía un balance de los Programas para el Bienestar , la mandataria destacó el incremento de la recaudación fiscal mexicana y lo contrastó con el préstamo pedido por Argentina.

"Este año, para que tengan una idea, la recaudación adicional en 2025 es de cerca de 400 mil millones de pesos (mexicanos). ¿Sabe cuánto pidió Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto: US$ 20.000 millones . Y nosotros lo recaudamos este año, sin más impuestos sino sencillamente haciendo bien el trabajo ", sostuvo Sheinbaum.

Durante la conferencia, Sheinbaum explicó que los programas sociales que benefician a 32 millones de personas se financian mediante una recaudación fortalecida gracias al combate a la evasión fiscal. En particular, apuntó contra las “factureras” , empresas que emiten comprobantes falsos para eludir impuestos.

"hora se aprobaron las leyes para cerrar el paso a las factureras completamente y seguir avanzando en Aduanas, que todavía hay espacio para la recaudación", remarcó, al anunciar controles más estrictos y una inversión de 1.000 millones de pesos mexicanos en 2026 para planes sociales.

El swap con Estados Unidos

El 20 de octubre, el Banco Central de la República Argentina oficializó un swap de monedas por US$ 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, en medio de la presión cambiaria y el salto del dólar previo a las elecciones legislativas.

Según el comunicado del BCRA, el acuerdo permitiría: "ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales".

Javier Milei / Donald Trump Javier Milei junto a Donald Trump Presidencia Argentina

El mecanismo funciona como un intercambio contable: en el activo del BCRA aparecen US$ 20.000 millones, mientras que en el Tesoro estadounidense figuran 28 billones de pesos argentinos. Una vez activado el swap, comienza a correr la tasa de interés y el plazo de devolución pactado.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmó que Argentina ya utilizó "una pequeña parte" de esos fondos. Estimaciones privadas calculan que el monto activado estaría entre US$ 2.500 y US$ 2.700 millones.