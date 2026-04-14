Conmoción por la muerte de Felipe Staiti: cómo fueron sus últimas horas

La muerte de Felipe Staiti deja una marca profunda en el ADN del rock argentino, y en especial de Mendoza. El guitarrista mendocino, fundador de Enanitos Verdes , falleció este lunes por la noche, alrededor de las 21.30, en el Hospital Italiano de Mendoza, donde permanecía internado desde hacía varias semanas tras sufrir una descompensación al llegar de México .

"Un referente del rock latinoamericano": la despedida mundial a Felipe Staiti, el guitarrista de Los Enanitos Verdes

Falleció Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes y un emblema de la música

Staiti, a quien le habían diagnosticado celiaquía hace tres años, había regresado recientemente de una serie de presentaciones en el exterior (con paradas en México y Colombia). Sin embargo, empezó a deteriorarse físicamente en un lapso de días.

Según se informó, el cuadro inicial incluyó fiebre alta y un progresivo debilitamiento que llevó a los médicos a evaluar una eventual derivación a Buenos Aires, alternativa que finalmente no llegó a concretarse ante el agravamiento de su estado.

“Esta mañana estaba por irse a Buenos Aires para seguir con los estudios, pero decidieron dejarlo internado, cuando llegué esta tarde de ensayar me llaman y me dicen que se nos fue Felipe“, lamentó uno de sus amigos ayer , ante el micrófono de Canal 9 Televida. El testimonio revela lo sorpresivo de su muerte.

Anoche, afuera del centro de salud , el clima fue el de una vigilia íntima y contenida. Familiares, amigos y allegados comenzaron a acercarse a medida que la situación se volvía crítica. Finalmente, el fallecimiento se produjo a causa de una hemorragia masiva .

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"Pesaba 50 kilos": la dura confesión de Felipe Staiti

La muerte de Cantero en 2022 había significado un golpe estructural para el grupo. En ese contexto, Staiti asumió los roles de guitarra y voz. Fue una transición compleja, que se coronó con la participación en Vendimia de Capital al año siguiente. Lejos de replegarse, eligió seguir girando.

Sin embargo, el año pasado Staiti afrontó problemas de salud que reveló en una entrevista de abril de 2025: "Gracias a Dios estoy mejor. Son esas tormentas que a veces uno tiene que atravesar en la vida", contó.

Y profundizó: "Soy celíaco y tuve una contaminación cruzada. Me agarré una bacteria en el intestino, en México. Me terminó haciendo una tormenta perfecta. Me terminó secando de nutrientes, todo el potasio, el magnesio, el hierro. Fue una reseteada que tuve en el colon. El 31 de diciembre pesaba 50 kilos. Es decir que ahora estás viendo una versión 'gorda' mía. Ahora, estoy pesando 60. En general mi peso regular es 65. Y bajé 15 kilos con todo este lío".