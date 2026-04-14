"Un referente del rock latinoamericano": la despedida mundial a Felipe Staiti, el guitarrista de Los Enanitos Verdes

La muerte a los 64 años del músico mendocino Felipe Staiti , leyenda del rock y fundador de Los Enanitos Verdes , no sólo impactó a nuestro país, sino que llegó a medios de países como Chile, Perú, México y Estados Unidos , donde la banda siempre se caracterizó por llenar arenas y estadios.

Falleció Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes y un emblema de la música

Lamento boliviano: por qué este hit cantado por Enanitos Verdes se convirtió en un himno mundial

Himnos como "La muralla verde", "Por el resto" y "Lamento boliviano" -que hace poco cruzó la marca récord de 1.000 millones de reproducciones en Spotify- salieron desde Mendoza y se proyectaron a todo el continente.

De hecho, la última presentación de Felipe Staiti al mando del grupo de rock fue en el festival Vive Latino , a mediados de marzo pasado, ante unas 50 mil personas que coparon el estadio GNP de la Ciudad de México.

En las redes sociales , una vez que se confirmó el fallecimiento del icónico guitarrista, quien estaba internado en el hospital Italiano de Guaymallén, se multiplicaron las muestras de tristeza y sorpresa por la noticia, pero también de admiración y eterno recuerdo al legado de Staiti.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , definió a Staiti como un "emblema del rock y orgullo de nuestra provincia".

"Con su trayectoria y su guitarra llevó nuestra identidad musical al país y al mundo, dejando una huella que ya es parte de la historia cultural mendocina. Acompaño a su familia, amigos y colegas en este difícil momento. Su legado seguirá sonando para siempre".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2043875114891071625?s=20&partner=&hide_thread=false Con profundo dolor, Mendoza despide a Felipe Staiti, emblema del rock y orgullo de nuestra provincia.



Con su trayectoria y su guitarra llevó nuestra identidad musical al país y al mundo, dejando una huella que ya es parte de la historia cultural mendocina.



Acompaño a su… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 14, 2026

El mendocino Luis Petri, exministro de Defensa y hoy diputado nacional, también destacó: "Un talentoso, guitarrista y miembro fundador de los Enanitos Verdes. Un símbolo de la cultura de nuestro país. Sus riff nos van a acompañar siempre. Su legado es eterno. Todo mi cariño a sus familiares y seres queridos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2043887644694745220?s=20&partner=&hide_thread=false Nos dejó un grande del rock Felipe Staiti, un gran músico mendocino.



Un talentoso, guitarrista y miembro fundador de los Enanitos Verdes. Un símbolo de la cultura de nuestro país.



Sus riff nos van a acompañar siempre. Su legado es eterno.



Todo mi cariño a sus familiares y… — Luis Petri (@luispetri) April 14, 2026

El reconocido enólogo Alejandro Vigil, con quien Staiti compartía amistad, escribió en X: "Felipe no fue solo parte de una banda que nos marcó a todos. Fue de esos tipos que hicieron del sonido una forma de quedarse para siempre. De los que no necesitaban decir demasiado… porque cada nota ya hablaba".

"Hay músicos que llenan estadios. Y hay personas que llenan momentos. Felipe hacía las dos cosas", expresó con emoción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alevigilmalbec/status/2043862517466697798?s=20&partner=&hide_thread=false Se fue Felipe Staiti ...

y no es fácil entender cómo se apaga una guitarra que parecía eterna.



Felipe no fue solo parte de una banda que nos marcó a todos.

Fue de esos tipos que hicieron del sonido una forma de quedarse para siempre.

De los que no necesitaban decir demasiado…… pic.twitter.com/zwE7xvyuMY — Alejandro Vigil (@alevigilmalbec) April 14, 2026

En la prensa internacional, la muerte de Staiti abarcó los principales titulares.

Los Angeles Times (EE.UU.), uno de los más importantes de la comunidad latina, encabezó: "Muere Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes". La nota resaltó también los proyectos truncos de la banda, como el show en Dignity Health Sports Park de Carson, que contaría también con las participaciones de Miguel Mateos y de los colombianos Aterciopelados.

"Había incluso planes de retomar la carrera discográfica con la grabación de un álbum de grandes éxitos al que iban a ser invitados invitados nacionales e internacionales con la finalidad de recrear los numerosos ‘hits’ del conjunto", señaló el diario estadounidense.

El mundo despide a Felipe Staiti El mundo despide a Felipe Staiti

El Universal (México) agregó que "se sabía que enfrentaba una enfermedad autoinmune que afectaba su sistema digestivo".

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Por su parte, La Tercera (Chile) destacó que "el músico mendocino había asumido el liderazgo vocal de la banda tras la muerte de Marciano Cantero y se encontraba en proceso de recuperación de salud mientras proyectaba nuevas giras y trabajos discográficos".

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El Comercio (Perú) citó la nota de Los Andes y añadió sobre Staiti que su "personalidad sensible y su estilo le dieron un espacio dentro del rock, tanto en Argentina como en Latinoamérica".

En tanto, la agencia EFE (España), la más importante en habla hispana, llevó también la muerte del guitarrista mendocino y señaló que "se consagró como un referente del rock latinoamericano".