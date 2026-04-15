15 de abril de 2026 - 21:15

Tiene 39 días, su madre no pudo criarlo y con su peluche se convirtió en el nuevo "Punch latino"

El mono se llama Yuki, pero ya ganó gran popularidad y fue apodado “Punch latino”, en referencia al macaco japonés que cautivó al mundo.

El mono Yuki, el Puch latino que conmueve por su similar historia con el macaco Punch.&nbsp;

El mono Yuki, el "Puch latino" que conmueve por su similar historia con el macaco Punch. 

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Los Andes | Redacción
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En este caso, Yuki fue abandonado por su madre luego de que no pudiera hacerse cargo de su crianza. Debido a esto, recibe cuidados especiales, además de miles de personas que se interesaron en su vida por su triste presente. Lo más conmovedor es que él también tiene un amigo peluche que lo acompaña.

Al igual que en otras experiencias, el animal debió ser asistido desde sus primeros días de vida debido a la falta de cuidados maternos. Desde el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal explicaron que la madre era primeriza y no supo cómo atenderlo. Esto generó aún mayor tristeza en los usuarios.

Como parte de ese acompañamiento, los cuidadores le incorporaron un peluche para evitar que se sienta solo y ayudarlo en su transición, replicando prácticas utilizadas en otros zoológicos. Esto provocó ternura en los internautas, que también recordaron a Punch original que aún continúa siendo relevante en redes.

Actualmente, Yuki el “Punch Latino” recibe cuatro tomas diarias de leche junto con una fórmula especial que le aporta los nutrientes necesarios para su crecimiento. Al no tener el crecimiento natural junto a su madre real, los especialistas debieron crear y llevar a cabo un tratamiento especial para él.

Ahora, mientras continúa bajo asistencia y con miles de seguidores, el objetivo es que el mono pueda integrarse de manera progresiva al resto del grupo y desarrollar una vida normal dentro del entorno. Ante esto, sus nuevos seguidores anhelan que no reciba el mismo maltrato que supo recibir el mono japonés.

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