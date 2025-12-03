3 de diciembre de 2025 - 10:18

Los 19 países afectados por la política migratoria de Trump: residencias y ciudadanías congeladas

Tras el tiroteo a agentes de la Guardia Nacional, el Gobierno de Donald Trump dispuso la medida que afecta a países de "alto riesgo".

Los países 19 países afectados por la nueva política migratoria de Trump: residencias y ciudadanías congeladas.

Los países 19 países afectados por la nueva política migratoria de Trump: residencias y ciudadanías congeladas.

Foto:

EFE/ Octavio Guzmán
Por Redacción Mundo

El gobierno de Donald Trump aplicó la suspensión total e inmediata de trámites migratorios para inmigrantes provenientes de 19 países catalogados como “de alto riesgo”, una medida que congela solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo y otros beneficios, incluso para personas que ya viven en Estados Unidos.

Leé además

Nicolás Maduro bailando ante sus seguidores en Caracas, Venezuela.

Maduro baila ante sus seguidores en Caracas mientras Donald Trump "amenaza con una intervención"

Por Redacción Mundo
Donald Trump 

Donald Trump anunció que "atacará por tierra" a los narcotraficantes del Caribe: "Lo haremos pronto"

Por Redacción Mundo

Congelamiento total: qué implica

Documentos internos obtenidos por CBS News revelan que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó a sus empleados: detener la decisión final sobre todos los casos vinculados a personas de esos 19 países, suspender entrevistas de naturalización, frenar ajustes de estatus, cancelar juramentos finales, evitar aprobaciones y rechazos y postergar citas ya programadas, incluso en trámites avanzados.

La suspensión solo podrá levantarse con un nuevo memorando firmado por el director del USCIS, Joseph Edlow.

Donald Trump cuestionó a las cadenas de TV de Estados Unidos.
Trump ordenó frenar todos los trámites migratorios de 19 países “de alto riesgo”.

Trump ordenó frenar todos los trámites migratorios de 19 países “de alto riesgo”.

Cuáles son los 19 países afectados

Los mismos incluidos en la proclamación de junio que había restringido viajes: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La diferencia es que ahora también quedan alcanzadas las personas que ya residen legalmente en EE.UU. En las últimas horas, se cancelaron miles de entrevistas de ciudadanía, trámites de residencia y ceremonias de naturalización.

El caso que detonó la medida

El ataque ocurrió durante el feriado de Acción de Gracias, cuando un hombre afgano, admitido en EE.UU. en 2021 y beneficiado con asilo en abril, abrió fuego contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

Asesinaron a dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos
Asesinaron a dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos

Asesinaron a dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos

El gobierno sostiene que el episodio demuestra una falla en los controles de antecedentes, lo que llevó a “revisar a fondo” todos los casos de inmigrantes de países sensibles.

Tras ello el Gobierno también anunció una pausa total en las decisiones de asilo, paralización de visas para afganos que habían colaborado con EE.UU., revisión completa de beneficios migratorios otorgados por Biden y posibilidad de que cada caso requiera nuevas entrevistas, aun si ya había sido aprobado.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la ofensiva afirmando que el gobierno busca garantizar que quienes obtengan la ciudadanía sean “los mejores entre los mejores”.

Funcionarios adelantaron a CBS News que Trump evalúa ampliar la lista a cerca de 30 nacionalidades, en el marco de un endurecimiento general de la política migratoria y nuevos operativos federales.

Expertos señalan que no se trata de una pausa temporal o acotada, sino de un bloqueo generalizado que deja a miles de inmigrantes sin claridad sobre sus procesos, con trámites congelados por tiempo indefinido y sin posibilidad de avanzar hacia la residencia o la ciudadanía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nicolás Maduro, en el acto por el Día de la Resistencia Indígena en Venezuela.

Estados Unidos sigue escalando militarmente en Venezuela

Por Rosendo Fraga
Milei no viajará a Washington y su encuentro con Messi no se dará.

Milei canceló su viaje a Washington y se perdió un posible encuentro con Lionel Messi

Por Redacción Sociedad
La advertencia de Trump a Maduro: Tiene un corto plazo para dejar el poder

Aseguran que Trump se comunicó con Maduro la semana pasada: de qué hablaron

Por Redacción Mundo
Vladimir Putin y Donald Trump.

La paz debe ser por negociación, no por imposición

Por Rodolfo Vacarezza