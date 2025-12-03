Los 19 países afectados por la política migratoria de Trump: residencias y ciudadanías congeladas

El gobierno de Donald Trump aplicó la suspensión total e inmediata de trámites migratorios para inmigrantes provenientes de 19 países catalogados como “de alto riesgo” , una medida que congela solicitudes de residencia, ciudadanía, asilo y otros beneficios , incluso para personas que ya viven en Estados Unidos .

La decisión llega días después del tiroteo que dejó una agente de la Guardia Nacional muerta en Washington , hecho que la Casa Blanca atribuyó a “fallas graves” en los controles migratorios.

Documentos internos obtenidos por CBS News revelan que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó a sus empleados: detener la decisión final sobre todos los casos vinculados a personas de esos 19 países, suspender entrevistas de naturalización , frenar ajustes de estatus , cancelar juramentos finales , evitar aprobaciones y rechazos y postergar citas ya programadas , incluso en trámites avanzados.

La suspensión solo podrá levantarse con un nuevo memorando firmado por el director del USCIS, Joseph Edlow .

Los mismos incluidos en la proclamación de junio que había restringido viajes: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La diferencia es que ahora también quedan alcanzadas las personas que ya residen legalmente en EE.UU. En las últimas horas, se cancelaron miles de entrevistas de ciudadanía, trámites de residencia y ceremonias de naturalización.

El caso que detonó la medida

El ataque ocurrió durante el feriado de Acción de Gracias, cuando un hombre afgano, admitido en EE.UU. en 2021 y beneficiado con asilo en abril, abrió fuego contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

Asesinaron a dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos

El gobierno sostiene que el episodio demuestra una falla en los controles de antecedentes, lo que llevó a “revisar a fondo” todos los casos de inmigrantes de países sensibles.

Tras ello el Gobierno también anunció una pausa total en las decisiones de asilo, paralización de visas para afganos que habían colaborado con EE.UU., revisión completa de beneficios migratorios otorgados por Biden y posibilidad de que cada caso requiera nuevas entrevistas, aun si ya había sido aprobado.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la ofensiva afirmando que el gobierno busca garantizar que quienes obtengan la ciudadanía sean “los mejores entre los mejores”.

Funcionarios adelantaron a CBS News que Trump evalúa ampliar la lista a cerca de 30 nacionalidades, en el marco de un endurecimiento general de la política migratoria y nuevos operativos federales.

Expertos señalan que no se trata de una pausa temporal o acotada, sino de un bloqueo generalizado que deja a miles de inmigrantes sin claridad sobre sus procesos, con trámites congelados por tiempo indefinido y sin posibilidad de avanzar hacia la residencia o la ciudadanía.