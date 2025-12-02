2 de diciembre de 2025 - 21:27

Donald Trump anunció que "atacará por tierra" a los narcotraficantes del Caribe: "Lo haremos pronto"

El presidente de Estados Unidos habló este martes tras una reunión de Gabinete. Según dijo, por tierra “es más fácil”, ya que “conocen las rutas” que toman.

EFE/EPA/JONAS ROOSENS
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este martes tras una reunión de Gabinete y volvió a endurecer su discurso contra el narcotráfico en el Caribe, donde anticipó que su gobierno está a punto de iniciar acciones terrestres contra redes vinculadas al tráfico de drogas.

“Comenzaremos a realizar esos ataques por tierra. Ya saben, la tierra es mucho más fácil. Es mucho más fácil, y conocemos las rutas que toman”, declaró Trump en la reunión. “Comenzaremos con eso muy pronto”, concluyó. El mandatario viene de amenazar a Nicolás Maduro, exigiendo su renuncia al cargo.

En su discurso de Acción de Gracias a las tropas estadounidenses el jueves por la noche, Trump agradeció al Séptimo Escuadrón de Bombardeo de la Fuerza Aérea por su labor para “disuadir a los narcotraficantes venezolanos”, al tiempo que anunció:

“Alrededor del 85% de los ataques se han detenido por mar… y comenzaremos a detenerlos por tierra”.

Estados Unidos despliega toda presencia militar

Desde el 2 de septiembre, el Pentágono ha llevado a cabo al menos 21 ataques conocidos contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el océano Pacífico oriental, con un saldo de al menos 83 muertos a bordo.

En los últimos meses, Washington ha desplegado alrededor de una docena de buques de guerra, incluido el USS Gerald R. Ford, un importante portaaviones, y cerca de 15.000 soldados en el mar Caribe, que comparte una parte considerable de la costa con Venezuela.

La región no ha visto una presencia militar estadounidense tan masiva en al menos tres décadas. Los críticos, incluidos varios legisladores en el Capitolio estadounidense, han cuestionado si la lucha contra el narcotráfico es realmente el único motivo estadounidense y la legalidad de los ataques militares estadounidenses en el Caribe.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico y ha acusado a Estados Unidos de “inventar” una guerra destinada a un cambio de régimen en su país.

