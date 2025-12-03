Milei reivindicó su gestión económica, se distanció del macrismo y celebró dejar atrás "el riesgo kuka"

El presidente Javier Milei destacó este miércoles los avances de su Gobierno en materia económica durante su disertación en el cierre del encuentro de líderes de La Rural . En ese marco, el jefe de Estado aseguró que la gestión alcanzó “equilibrio fiscal” y mantiene “apenas déficit de la cuenta corriente”.

Además, desde el escenario, Milei también volvió a diferenciarse del exmandatario Mauricio Macri , en una línea discursiva que ya se había vuelto habitual en las últimas semanas.

Según el presidente, uno de los principales problemas históricos de la economía argentina radica en los diagnósticos errados . En ese sentido, afirmó que “los economistas son parte del problema” , y cuestionó especialmente el manejo de las cuentas públicas durante el macrismo .

Embed - Discurso del Presidente Milei en el encuentro de líderes de La Rural

El mandatario recordó que en 2017 “no se hizo el ajuste fiscal” y que la corrección “solo se hizo con endeudamiento”. “Se tomaron 60 mil millones de dólares netos. Nosotros pusimos en caja al Tesoro e hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI” , remarcó.

Milei defendió nuevamente el sistema de flotación administrada que su Gobierno utiliza para regular el tipo de cambio. Sostuvo que el esquema de bandas cambiarias es una herramienta central para evitar sobresaltos y consolidar un sendero de estabilidad.

Luego reiteró que el objetivo principal del Gobierno es erradicar la suba de precios. “No queremos ver más inflación en Argentina”, afirmó el presidente.

Javier Milei en el cierre de un encuentro de líderes de La Rural. Oficina del Presidente

En su exposición, el mandatario también cuestionó a sectores del poder económico y político que, según indicó, se oponen al programa oficial. “Tengo que reportarle a 47,5 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina”, sostuvo frente al auditorio.

Respecto a la responsabilidad asumida ante los votantes, Milei afirmó que su continuidad política estará condicionada a los resultados obtenidos. “Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato”, expresó el mandatario al proyectar el escenario hacia las elecciones de 2027.

Además, celebró el desempeño electoral de su espacio en las últimas legislativas, al que definió como una muestra de fortaleza política. “Tenemos una oportunidad enorme, hemos dejado atrás el riesgo kuka. La elección del 26 de octubre fue impresionante. Si hubiera sido una elección presidencial, el resultado hubiera sido 41 a 24. Eso se llama primera vuelta”, planteó.

El presidente también cuestionó el sistema de boletas y denunció irregularidades: “Se utilizaron listas fantasma para engañar a la gente. Si ustedes corrigen por ese efecto, la paliza hubiera sido más grande”. Al repasar los números del principal distrito del país, afirmó: “Ganamos la provincia de Buenos Aires y no estaba la cara de nuestro candidato en la boleta. Aún así les ganamos”.