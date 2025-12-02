Milei celebró que LLA será la primera minoría en Diputados desde el 10 de diciembre

La Libertad Avanza superó por un diputado a Unión por la Patria tras la salida de tres legisladores catamarqueños y el ingreso de Francisco Morchio.

Milei celebró que La Libertad Avanza ahora es la primera minoría en Diputados. (archivo)

El presidente Javier Milei celebró este martes que La Libertad Avanza (LLA) pasará a ser la primera minoría en Diputados a partir del 10 de diciembre. El caso se da luego de los movimientos internos que redujeron el bloque de Unión por la Patria (UxP).

“Primera minoría confirmado. VLLC! Fin”, publicó Milei en X al replicar un mensaje del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1996008111325270155&partner=&hide_thread=false PRIMER MINORÍA CONFIRMADO.

VLLC!

Fin. https://t.co/NNIPhRq6e0 — Javier Milei (@JMilei) December 3, 2025 El reordenamiento se produjo tras la salida de tres diputados catamarqueños de UxP, quienes formarán el nuevo bloque Elijo Catamarca. Con esa ruptura, la bancada peronista quedó en 93 miembros. LLA, que tenía 94, sumó un integrante más con el ingreso de Francisco Morchio, proveniente del PRO, y quedó al frente con 95.

Bornoroni destacó la incorporación del legislador entrerriano y sostuvo que la primera minoría permitirá “impulsar con más fuerza las ideas de la libertad” y “dejar atrás el populismo kirchnerista”. El oficialismo planea exhibir su nueva posición este miércoles, cuando se realice la sesión preparatoria y juren los 127 diputados electos.