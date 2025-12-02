2 de diciembre de 2025 - 22:54

Milei celebró que LLA será la primera minoría en Diputados desde el 10 de diciembre

La Libertad Avanza superó por un diputado a Unión por la Patria tras la salida de tres legisladores catamarqueños y el ingreso de Francisco Morchio.

Milei celebró que La Libertad Avanza ahora es la primera minoría en Diputados. (archivo)

Milei celebró que La Libertad Avanza ahora es la primera minoría en Diputados. (archivo)

Foto:

Captura de video / NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei celebró este martes que La Libertad Avanza (LLA) pasará a ser la primera minoría en Diputados a partir del 10 de diciembre. El caso se da luego de los movimientos internos que redujeron el bloque de Unión por la Patria (UxP).

Leé además

Milei recibió en Casa Rosada a la oficial Noelia Segura, cuya frase “¡Fílmeme, señora!” se volvió viral tras un operativo en la vía pública.

Milei recibió en Casa Rosada a una policía porteña que se hizo viral: "¡Fílmeme, señora!"

Por Redacción Política
Scott Bessent canceló su visita a la Argentina.

Tras la baja de Milei del sorteo FIFA, Bessent canceló su visita prevista para la próxima semana

Por Redacción Política

“Primera minoría confirmado. VLLC! Fin”, publicó Milei en X al replicar un mensaje del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1996008111325270155&partner=&hide_thread=false

El reordenamiento se produjo tras la salida de tres diputados catamarqueños de UxP, quienes formarán el nuevo bloque Elijo Catamarca. Con esa ruptura, la bancada peronista quedó en 93 miembros. LLA, que tenía 94, sumó un integrante más con el ingreso de Francisco Morchio, proveniente del PRO, y quedó al frente con 95.

Bornoroni destacó la incorporación del legislador entrerriano y sostuvo que la primera minoría permitirá “impulsar con más fuerza las ideas de la libertad” y “dejar atrás el populismo kirchnerista”. El oficialismo planea exhibir su nueva posición este miércoles, cuando se realice la sesión preparatoria y juren los 127 diputados electos.

Posteo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista
Posteo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista.

Posteo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los bancos apuntan contra los beneficios que podrían tener las billeteras virtuales con la Reforma Laboral.

Bancos vs. Reforma Laboral: rechazan que las billeteras virtuales puedan pagar salarios y jubilaciones

Por Redacción Economía
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN JAVIER MILEI.

Milei sonríe: tres diputados se abren del kirchnerismo y La Libertad Avanza pasará a ser primera minoría

Por Redacción Política
La nueva chicana de Milei para el Chiqui Tapia tras la derrota de Barracas: 5 a 0.

La nueva chicana de Milei para "Chiqui" Tapia tras la derrota de Barracas

Por Redacción Política
Milei encabezó el acto de ascensos de las Fuerzas de Seguridad en la última actividad oficial de Patricia Bullrich.

Milei encabezó el acto de ascensos de las Fuerzas de Seguridad en la última actividad oficial de Patricia Bullrich

Por Redacción Política