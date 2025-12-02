Milei sonríe: tres diputados se abren del kirchnerismo y La Libertad Avanza pasará a ser primera minoría

Una jugada política que fue anticipada. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, ordenó a sus tres diputados apartarse del bloque de Unión por la Patria. Con esto, el oficialismo pasaría a tener un legislador por encima.

Un movimiento político anticipado terminó modificando las fuerzas en la Cámara de Diputados: tres legisladores que responden al gobernador de Catamarca Raúl Jalil anunciaron que formarán un bloque aparte de Unión por la Patria, lo que le daría al Gobierno Nacional la primera minoría en el recinto.

Según informó Infobae, la decisión se formalizó esta tarde, cuando se conoció que Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot presentaron la conformación de una bancada propia. Con ese paso, La Libertad Avanza queda con 94 diputados, uno por encima del kirchnerismo, que ahora suma 93.

El anuncio llegó en medio de los reacomodamientos previos a la jura de la nueva mitad del cuerpo legislativo. La posibilidad de un quiebre dentro del peronismo catamarqueño ya se venía monitoreando, sobre todo porque implicaba un fortalecimiento político del Gobierno dentro del Congreso.

Diputados El nuevo mapa de Diputados. Movimiento político “esperable” Este quiebre no sorprende del todo si se observa la conducta reciente del gobernador Jalil, quien desde el año pasado marcó desacuerdos con la conducción del bloque peronista encabezado por Germán Martínez. Incluso, en algunas votaciones acompañó posiciones marcadas por el gobierno de Milei.

Además, en declaraciones recientes, Jalil planteó la necesidad de “desconurbanizar” el peronismo, cuestionando las dinámicas de poder tradicionales dentro del Partido Justicialista.