2 de diciembre de 2025 - 15:31

Milei sonríe: tres diputados se abren del kirchnerismo y La Libertad Avanza pasará a ser primera minoría

Una jugada política que fue anticipada. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, ordenó a sus tres diputados apartarse del bloque de Unión por la Patria. Con esto, el oficialismo pasaría a tener un legislador por encima.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN JAVIER MILEI.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN JAVIER MILEI.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un movimiento político anticipado terminó modificando las fuerzas en la Cámara de Diputados: tres legisladores que responden al gobernador de Catamarca Raúl Jalil anunciaron que formarán un bloque aparte de Unión por la Patria, lo que le daría al Gobierno Nacional la primera minoría en el recinto.

Leé además

El nuevo mapa de Diputados.

Cómo queda Diputados: quiénes siguen, los que se van y cuáles son las nuevas caras del Congreso Nacional

Por Redacción Política
El bloque libertario anunció a una nueva diputada

La Libertad Avanza sumó dos nuevos diputados y está cada vez más cerca de ser la primera minoría

Por Redacción Política

Según informó Infobae, la decisión se formalizó esta tarde, cuando se conoció que Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot presentaron la conformación de una bancada propia. Con ese paso, La Libertad Avanza queda con 94 diputados, uno por encima del kirchnerismo, que ahora suma 93.

El anuncio llegó en medio de los reacomodamientos previos a la jura de la nueva mitad del cuerpo legislativo. La posibilidad de un quiebre dentro del peronismo catamarqueño ya se venía monitoreando, sobre todo porque implicaba un fortalecimiento político del Gobierno dentro del Congreso.

Diputados
El nuevo mapa de Diputados.

El nuevo mapa de Diputados.

Movimiento político “esperable”

Este quiebre no sorprende del todo si se observa la conducta reciente del gobernador Jalil, quien desde el año pasado marcó desacuerdos con la conducción del bloque peronista encabezado por Germán Martínez. Incluso, en algunas votaciones acompañó posiciones marcadas por el gobierno de Milei.

Además, en declaraciones recientes, Jalil planteó la necesidad de “desconurbanizar” el peronismo, cuestionando las dinámicas de poder tradicionales dentro del Partido Justicialista.

Los tres diputados firmaron una nota dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en la que informan oficialmente la creación del bloque “Elijo Catamarca”, y detallan que Monguillot presidirá esa nueva bancada.

En paralelo, otra diputada electa por el peronismo de Catamarca, Claudia Palladino, optó por permanecer en el espacio k. Palladino responde políticamente a la exgobernadora y actual senadora Lucía Corpacci.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza. (archivo)

Quiénes son los diputados que renunciarán a sus bancas el próximo miércoles

Por Sebastián Hadida
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media media sanción a los proyectos mineros

Alfredo Cornejo celebró el "comportamiento sensato" tras la media sanción de los proyectos mineros

Por Redacción Política
Con PSJ Cobre Mendocino a la cabeza, Diputados ya debate los proyectos mineros de Cornejo

Con PSJ Cobre Mendocino a la cabeza, Diputados ya debate los proyectos mineros de Cornejo

Por Jorge Yori
Las comisiones de Diputados dieron dictamen a cuatro proyectos mineros, incluida la DIA de PSJ Cobre Mendocino, con apoyo parcial de la oposición y tratamiento previsto para este miércoles.

Diputados: con un peronismo en duda, el Gobierno ya fijó fecha para votar los proyectos mineros

Por Jorge Yori