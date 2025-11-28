La Libertad Avanza sumó dos nuevos diputados y está cada vez más cerca de ser la primera minoría

La Libertad Avanza anunció hoy la incorporación al bloque de diputados nacionales de la dirigente “anti bloqueos” Verónica Razzini y del legislador del Pro Alejandro Bongiovanni , ampliando la tropa libertaria a 93 legisladores de cara al recambio parlamentario, quedando de esta manera a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría de la Cámara baja.

Lo llamativo es que quien le dio la bienvenida en redes sociales a la diputada con origen en el PRO y mandato activo hasta el 2025 fue la senadora electa Patricia Bullrich , quien pese a pertenecer a la otra cámara ya empieza a moverse como jefa de todo el esquema libertario en el Congreso, con la venia del Gobierno nacional, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

“El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo, y la Diputada Anti Bloqueo Razzini se suma para ser parte del cambio”, escribió en redes sociales la ministra de Seguridad saliente, quien recibió a la santafesina junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Para Bullrich, Razzini “tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan”. “¡Bienvenida al equipo!”, cerró quien fue designada como jefa del bloque libertario en el Senado para la nueva etapa.

Razzini, electa en 2023 por la provincia de Santa Fe, formaba parte del PRO y se había alejado de ese espacio el año pasado para conformar el bloque Futuro y Libertad junto a Gabriel Chumpitaz, quien acaba su mandato en diciembre y se quedó sin poder renovar su banca.

Hasta diciembre del 2023, cuando asumió como diputada nacional, la santafesina era la líder del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), una organización de dueños de pymes para resistir los paros y protestas de trabajadores.

Por su parte, el diputado de origen liberal y referente de la Fundación Libertad, Alejandro Bongiovanni, había llegado al Congreso en 2023 de la mano de Patricia Bullrich. Desde su entorno señalaron que el legislador buscará potenciar la capacidad parlamentaria del oficialismo.

En declaraciones a Infobae, Bongiovanni afirmó: “Hace dos décadas que trabajo, estudio y defiendo las ideas de la libertad. Y durante ese tiempo escuché, una y otra vez, hablar de las reformas estructurales que la Argentina tiene pendientes. Hoy, por primera vez en muchos años, siento que el gobierno del Presidente Milei está verdaderamente cerca de materializarlas. Es un momento muy especial. Me entusiasma y honra poder aportar a este proceso”.

El objetivo de LLA

LLA se embarcó en las últimas semanas en una carrera contra el tiempo para intentar pasar al frente y superar a Unión por la Patria (UxP) en cantidad de integrantes.

Días atrás ya había logrado concretar el desembarco de tres diputados nacionales de Liga del Interior (conocidos como “radicales con peluca” o “radicales libertarios”), un desprendimiento relativamente reciente del bloque de la UCR.

El tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino José Federico Tournier firmaron su conversión a las huestes libertarias.

Previamente, Bullrich ya había mostrado su poder de fuego al desmembrar al bloque del PRO, pasando a ocho diputados nacionales a La Libertad Avanza.

El cabecilla de esa estampida fue Damián Arabia, y la baja más sensible para el PRO es la de quien fuera secretaria parlamentaria del bloque amarillo, Silvana Giudici, quien asumirá el mismo papel en el bloque libertario (rol que compartirá con Nicolás Mayoraz).

La última en firmar su salto al elenco de LLA desde el PRO fue la cordobesa Belén Avico, que también fue reclutada por Bullrich, lo que pone de manifiesto el poder delegado que tiene la saliente ministra para moverse a sus anchas en el nuevo Congreso.

Unión por la Patria pierde peso en Diputados

Por su lado, UxP ya no contará con 98 integrantes como hasta ahora, y en las próximas horas podrían producirse algunos reacomodamientos que significarían nuevas fugas.

De no mediar cambios, UxP empezaría el nuevo ciclo el 10 de diciembre con 97 integrantes (uno menos que ahora), pero el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, está negociando la salida de sus cuatro diputados, lo que bajaría la cuenta a 93.

Además, el el diputado electo por la provincia de San Luis Jorge “Gato” Fernández, quien se ganó su banca por el peronismo vinculado a Alberto Rodríguez Saá, está debatiéndose entre asumir por Unión por la Patria, sumarse a otro espacio existente, o armar un monobloque.

El próximo miércoles 3 de diciembre será la sesión preparatoria en la que quedarán cristalizadas las autoridades, y si bien Menem tiene garantizada su continuidad al frente de la presidencia y Unión por la Patria tiene prácticamente asegurada la vicepresidencia primera, la pelea por ser primera minoría no es inocua ya que determinará el reparto proporcional de representantes en cada una de las comisiones.