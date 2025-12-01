Cómo queda Diputados: quiénes siguen, los que se van y cuáles son las nuevas caras del Congreso Nacional

El recambio parlamentario que llegará con la jura de los nuevos diputados nacionales permitirá ver un Congreso Nacional con movimientos intensos: habrá bancas que continúan, otras que se renuevan y varios rostros que debutan en la Cámara baja , plasmando una reconfiguración del poder político.

Este rediseño del escenario legislativo -del cual ya habían aparecido trazos preliminares tras las elecciones del 26 de octubre- terminará de consolidarse este martes, cuando cada bloque oficialice la lista final de representantes que integrarán sus filas.

En esa nueva distribución, La Libertad Avanza será el espacio que más ampliará su presencia, mientras Unión por la Patria continúa intentando evitar fugas internas. El Gobierno busca ser la primera minoría, aunque dependerá del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, si decide romper con el bloque peronista.

El álbum del nuevo Congreso estará compuesto por diputados que renovaron sus bancas, otros que retornan después de un tiempo, y un grupo importante de legisladores que harán su debut en la Cámara. También hay una lista de diputados que presentaron su renuncia anticipada, y que serán reemplazados por candidatos suplentes que compitieron en 2023.

Entre ellos se encuentran la macrista Silvia Lospennato, que asumirá la banca que ganó en mayo pasado para la Legislatura porteña, Diego Santilli (flamante ministro de Interior), y la libertaria rionegrina Lorena Villaverde (electa por el Senado y con su futuro en un limbo).

También están aquellos como Nadia Márquez y María Emilia Orozco que tenían mandato en Diputados hasta 2025 pero que ganaron bancas para el Senado y ya juraron el viernes pasado.

En la misma situación se encuentra el rionegrino peronista Martín Soria, mientras que Itai Hagman presentó su renuncia pero para comenzar un nuevo ciclo de cuatro años en la misma Cámara baja.

El trostskista Christian Castillo, por su parte, renunció como producto de la tradición histórica de rotación de bancas de la izquierda, y le cederá su lugar a Néstor Pitrola.

Los que repiten

La Libertad Avanza: Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado (FOTO), Javier Sanchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello

Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado (FOTO), Javier Sanchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello Unión por la Patria: Itai Hagman, Vanesa Siley (FOTO), Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Agustina Propato

Itai Hagman, Vanesa Siley (FOTO), Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Agustina Propato UCR: Pamela Verasay

Pamela Verasay Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota

Los que vuelven

La Libertad Avanza: Luis Petri

Luis Petri Unión por la Patria: Agustín Rossi, Teresa García, Horacio Pietragalla

Agustín Rossi, Teresa García, Horacio Pietragalla Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Gisela Scaglia, Martín Lousteau

Juan Schiaretti, Gisela Scaglia, Martín Lousteau Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Néstor Pitrola

Caras nuevas