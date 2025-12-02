2 de diciembre de 2025 - 19:53

Lorena Villaverde dio marcha atrás con su renuncia en Diputados tras no poder jurar e ingresar al Senado

Luego de la impugnación “por inhabilidad moral” recibida, Villaverde tiene intenciones de seguir en la Cámara baja hasta el 2027. Acorralada por el Gobierno, quitó su renuncia.

Villaverde Lorena, diputada de La Libertad Avanza por Río Negro

Villaverde Lorena, diputada de La Libertad Avanza por Río Negro

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada nacional libertaria Lorena Villaverde decidió dar marcha atrás con su salida de la Cámara de Diputados y retiró la renuncia que había presentado días atrás, con intenciones de asumir en el Senado. Sin embargo, su jura en la Cámara alta quedó suspendida en medio de cuestionamientos éticos.

Leé además

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN JAVIER MILEI.

Milei sonríe: tres diputados se abren del kirchnerismo y La Libertad Avanza pasará a ser primera minoría

Por Redacción Política
El nuevo mapa de Diputados.

Cómo queda Diputados: quiénes siguen, los que se van y cuáles son las nuevas caras del Congreso Nacional

Por Redacción Política

Con su decisión, se habilita la posibilidad de que conserve su banca en la Cámara baja hasta 2027, año de vencimiento.

Cabe recordar que el peronismo de Río Negro presentó una impugnación contra Villaverde “por inhabilidad moral”. Esto surge por la causa que la legisladora electa tuvo en Estados Unidos y por los supuestos vínculos con el empresario extraditado y acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

La legisladora de La Libertad Avanza envió un escrito al presidente en Diputados, Martín Menem, en el que solicitó oficialmente la anulación del documento mediante el cual dejaba su cargo. El texto, al que tuvo acceso Noticia Argentinas, expresa de manera formal su pedido de retractación.

Villaverde se había hecho presente el viernes pasado en la sesión preparatoria del Senado, pero debió abandonar el recinto luego de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para remitir el pliego a comisión para discutir allí la habilidad o inhabilidad moral de la rionegrina para ejercer el cargo de senadora.

La diputada nacional fue impugnada por sus vínculos con el empresario que financió la campaña del ex candidato a diputado José Luis Espert hace unos años. Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el estado norteamericano de Florida cuando intentaba ingresar a ese país un kilo de cocaína.

Uno de sus mayores detractores es Martín Soria, el ex intendente de General Roca que desde hace dos años viene machacando en el recinto de la Cámara de Diputados sobre los supuestos nexos de Villaverde con el negocio del narcotráfico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El bloque libertario anunció a una nueva diputada

La Libertad Avanza sumó dos nuevos diputados y está cada vez más cerca de ser la primera minoría

Por Redacción Política
Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza. (archivo)

Quiénes son los diputados que renunciarán a sus bancas el próximo miércoles

Por Sebastián Hadida
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media media sanción a los proyectos mineros

Alfredo Cornejo celebró el "comportamiento sensato" tras la media sanción de los proyectos mineros

Por Redacción Política
Con PSJ Cobre Mendocino a la cabeza, Diputados ya debate los proyectos mineros de Cornejo

Con PSJ Cobre Mendocino a la cabeza, Diputados ya debate los proyectos mineros de Cornejo

Por Jorge Yori