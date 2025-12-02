Lorena Villaverde dio marcha atrás con su renuncia en Diputados tras no poder jurar e ingresar al Senado

Luego de la impugnación “por inhabilidad moral” recibida, Villaverde tiene intenciones de seguir en la Cámara baja hasta el 2027. Acorralada por el Gobierno, quitó su renuncia.

La diputada nacional libertaria Lorena Villaverde decidió dar marcha atrás con su salida de la Cámara de Diputados y retiró la renuncia que había presentado días atrás, con intenciones de asumir en el Senado. Sin embargo, su jura en la Cámara alta quedó suspendida en medio de cuestionamientos éticos.

Con su decisión, se habilita la posibilidad de que conserve su banca en la Cámara baja hasta 2027, año de vencimiento.

Cabe recordar que el peronismo de Río Negro presentó una impugnación contra Villaverde “por inhabilidad moral”. Esto surge por la causa que la legisladora electa tuvo en Estados Unidos y por los supuestos vínculos con el empresario extraditado y acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

La legisladora de La Libertad Avanza envió un escrito al presidente en Diputados, Martín Menem, en el que solicitó oficialmente la anulación del documento mediante el cual dejaba su cargo. El texto, al que tuvo acceso Noticia Argentinas, expresa de manera formal su pedido de retractación.

Villaverde se había hecho presente el viernes pasado en la sesión preparatoria del Senado, pero debió abandonar el recinto luego de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para remitir el pliego a comisión para discutir allí la habilidad o inhabilidad moral de la rionegrina para ejercer el cargo de senadora.