Postergan la jura de Lorena Villaverde: su diploma irá a comisión por impugnación

La decisión fue adoptada por los presidentes de los bloques de senadores ante las críticas que existían sobre el diploma de la legisladora.

La senadora electa por Río Negro Lorena Villaverde no jurará este viernes en la sesión preparatoria y su diploma volverá a ser analizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La decisión fue adoptada por los presidentes de los bloques en una reunión de Labor Parlamentaria, con lo cual este viernes prestarán juramento los 23 senadores electos restantes, que no tienen ninguna impugnación.

El peronismo de Río Negro presentó una impugnación contra Villaverde “por inhabilidad moral”. La presentación surge por la causa que la legisladora electa tuvo en Estados Unidos y por los supuestos vínculos con el empresario extraditado y acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Con la postergación de la jura de Villaverde, La Libertad Avanza deberá definir si insiste en mantener su posición o si en su lugar asumirá Enzo Fullone. Por lo tanto hasta que eso se defina La Libertad Avanza (LLA) perderá una banca ya que tendrá 19 en lugar de 20, como se proponía desde el oficialismo.

Ahora, con la nueva composición de la Cámara de Senadores, la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá evaluar su pliego, pero no se sabe si esto ocurrirá en las sesiones extraordinarias o directamente en las ordinarias que comienzan el 1 de Marzo de 2026.

Fuentes legislativas señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el oficialismo aceptó el pedido de enviar el pliego en comisión, ante la resistencia de radicales y provinciales de apoyar a una dirigente que tuvo una causa por narcotráfico en Estados Unidos y por sus vínculos con Machado.