Alfredo Cornejo celebró el "comportamiento sensato" tras la media sanción de los proyectos mineros

La Cámara de Diputados de Mendoza otorgó este miércoles media sanción al paquete de leyes mineras impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo , destacándose la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de explotación PSJ Cobre Mendocino.

Además de esta iniciativa, que ahora pasa al Senado para su sanción definitiva, también se aprobó la media sanción del Malargüe Distrito Minero Occidental II, junto con la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental.

Tras la extensa jornada legislativa, el gobernador Cornejo celebró las decisiones , confiando en que el Senado "continúe en la misma senda de coherencia y responsabilidad".

Cornejo enfatizó que la aprobación representa un paso alineado con las necesidades globales y los reclamos de una gran parte de la sociedad mendocina. "Hoy, la gran mayoría de los diputados de la Legislatura provincial tuvieron un comportamiento sensato y alineado con lo que demanda el mundo" , afirmó.

No obstante, el gobernador centró sus críticas en la principal fuerza de la oposición. Consideró "llamativa" la falta de acompañamiento del PJ/Kirchnerismo, sobre todo porque, según él, han manifestado en varias ocasiones su posición favorable hacia el desarrollo de la minería en la provincia. Cornejo manifestó su esperanza de que una decisión "tan importante para los mendocinos, no fue sujeta a meras especulaciones electorales", considerando la cercanía de los comicios en los seis departamentos que desdoblaron.

Según el mandatario, la media sanción de PSJ Cobre Mendocino resulta crucial, ya que acerca a la provincia a producir el cobre que exige la transición energética, lo que permitirá ampliar la matriz productiva y generar más empleo y crecimiento para Mendoza.

Cornejo sostuvo que las aprobaciones ratifican la necesidad de seguir avanzando con el proceso minero que está llevando a cabo el gobierno, calificado como "serio y ordenado".

Qué dijo la ministra Jimena Latorre

Desde la esfera gubernamental, la ministra de Energía y Ambiente destacó que estas aprobaciones marcan un "cambio de rumbo en la dirección acertada, la del progreso económico sostenible".

Mendoza da un gran paso para ampliar el desarrollo de su economía. La media sanción en la Cámara de Diputados de las DIAs de PSJ y el MDMO II, con acompañamiento de la mayoría, muestra un cambio de rumbo en la dirección acertada, la del progreso económico sostenible

Señaló que la política económica en actividades como la minería debe construirse sobre las bases de un programa de gestión ambiental específico y eficaz. La funcionaria subrayó que leyes como el Fondo de Compensación Ambiental y la Ley de Regalías Mineras “darán seguridad tanto a los recursos provinciales y a los ciudadanos, como a los inversores”.

Latorre concluyó que el objetivo no es "paralizarnos ante los desafíos del futuro", sino abordar un proceso de aprendizaje, monitoreos y gestión adaptativa para desarrollar actividades productivas con responsabilidad y sostenibilidad ambiental.