26 de noviembre de 2025 - 20:22

Alfredo Cornejo celebró el "comportamiento sensato" tras la media sanción de los proyectos mineros

La Cámara de Diputados aprobó un paquete legislativo clave que incluye el proyecto PSJ Cobre Mendocino y el Malargüe Distrito Minero Occidental II, que ratifican la hoja de ruta del gobierno.

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media media sanción a los proyectos mineros

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media media sanción a los proyectos mineros

Foto:

Los Andes / Daniel Caballero
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media media sanción a los proyectos mineros

Por amplia mayoría, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino y tres proyectos de minería más

Por Martín Fernández Russo
Cornejo viajó a Buenos Aires para la última sesión del Consejo de Mayo

Con Cornejo en la mesa del Consejo de Mayo, el Gobierno comunicó la fecha en la que enviará la reforma laboral al Congreso

Por Redacción Política

Además de esta iniciativa, que ahora pasa al Senado para su sanción definitiva, también se aprobó la media sanción del Malargüe Distrito Minero Occidental II, junto con la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental.

Tras la extensa jornada legislativa, el gobernador Cornejo celebró las decisiones, confiando en que el Senado "continúe en la misma senda de coherencia y responsabilidad".

Cornejo enfatizó que la aprobación representa un paso alineado con las necesidades globales y los reclamos de una gran parte de la sociedad mendocina. "Hoy, la gran mayoría de los diputados de la Legislatura provincial tuvieron un comportamiento sensato y alineado con lo que demanda el mundo", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1993803356461056021?s=20&partner=&hide_thread=false

No obstante, el gobernador centró sus críticas en la principal fuerza de la oposición. Consideró "llamativa" la falta de acompañamiento del PJ/Kirchnerismo, sobre todo porque, según él, han manifestado en varias ocasiones su posición favorable hacia el desarrollo de la minería en la provincia. Cornejo manifestó su esperanza de que una decisión "tan importante para los mendocinos, no fue sujeta a meras especulaciones electorales", considerando la cercanía de los comicios en los seis departamentos que desdoblaron.

Según el mandatario, la media sanción de PSJ Cobre Mendocino resulta crucial, ya que acerca a la provincia a producir el cobre que exige la transición energética, lo que permitirá ampliar la matriz productiva y generar más empleo y crecimiento para Mendoza.

Cornejo sostuvo que las aprobaciones ratifican la necesidad de seguir avanzando con el proceso minero que está llevando a cabo el gobierno, calificado como "serio y ordenado".

Qué dijo la ministra Jimena Latorre

Desde la esfera gubernamental, la ministra de Energía y Ambiente destacó que estas aprobaciones marcan un "cambio de rumbo en la dirección acertada, la del progreso económico sostenible".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JimehLatorre/status/1993806134692716884?s=20&partner=&hide_thread=false

Señaló que la política económica en actividades como la minería debe construirse sobre las bases de un programa de gestión ambiental específico y eficaz. La funcionaria subrayó que leyes como el Fondo de Compensación Ambiental y la Ley de Regalías Mineras “darán seguridad tanto a los recursos provinciales y a los ciudadanos, como a los inversores”.

Latorre concluyó que el objetivo no es "paralizarnos ante los desafíos del futuro", sino abordar un proceso de aprendizaje, monitoreos y gestión adaptativa para desarrollar actividades productivas con responsabilidad y sostenibilidad ambiental.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con PSJ Cobre Mendocino a la cabeza, Diputados ya debate los proyectos mineros de Cornejo

Con PSJ Cobre Mendocino a la cabeza, Diputados ya debate los proyectos mineros de Cornejo

Por Jorge Yori
El encuentro en Casa Rosada evaluará puntos centrales del proyecto, mientras la CGT mantiene discusiones internas sobre su alcance.

Cornejo viajó a Buenos Aires para la última sesión del Consejo de Mayo: la reforma laboral como eje central

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo analizó el avance de los proyectos mineros en la Legislatura. 

Alfredo Cornejo sobre PSJ: "Hay consenso político y aventuro que habrá una votación muy buena"

Por Martín Fernández Russo
Se inauguró la ampliación del Colector Aluvional Blanco Encalada en Luján de Cuyo. 

Inauguraron la obra aluvional "más importante de los últimos 20 años" en Luján de Cuyo: qué impacto tendrá

Por Redacción Política