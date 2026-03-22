Política en Off: guerra por el "trono" de Cornejo, rosca en la Justicia Federal y las obsesiones de un libertario

Se largó definitivamente la carrera por la sucesión de Alfredo Cornejo en la gobernación (¡por lo menos un año antes de lo usual!) y el oficialismo mendocino arde.

Tadeo García Zalazar , el ministro de Educación de la provincia, ya se comporta como candidato a gobernador y no elude esa condición. Es el "plan A" de Cornejo cuya misión es imponerle el nombre al propio Javier Milei . Está feliz con una revelación que vino de Estados Unidos, donde un gobernador dijo que La Libertad Avanza va a poner candidatos en todas las provincias aliadas, menos en Mendoza. "Esa conversación existió" , confirmaron esta semana en la Casa de Gobierno, pero todavía no se sabe cuál será la condición a cambio de semejante concesión.

Lo cierto es que el principal afectado de este acuerdo sería Luis Petri , el diputado nacional exradical y actualmente libertario, quien parecía hasta ahora número puesto para dar batalla por la gobernación desde el bando de La Libertad Avanza y quien tampoco se da por aludido aún sobre el presunto arreglo Cornejo-Milei.

El petrismo se siente amenazado y hasta agredido por los radicales cornejistas, quienes se han propuesto bloquear al sanmartiniano con todas las armas que tengan. "Van a tratar de construir un candidato de aquí hasta diciembre y si no por ahí Cornejo quiere reformar la Constitución" , lanzó temerariamente un dirigente de Petri en referencia a un casi imposible intento reeleccionista.

Pero otro dirigente golpeado por las novedades es Ulpiano Suárez , quien anunció que quiere ser candidato a gobernador antes que nadie. La vicegobernadora Hebe Casado confirmó en Canal 7 esta semana que García Zalazar es el preferido del cornejismo, no él. Está herido, pero no piensa aflojar. "Yo busco el apoyo de los mendocinos, lo otro le interesa a la casta" , dice más o menos entre sus íntimos y sólo exige el derecho a competir en 2027 en una PASO .

Sospecha Yayo que el Gobierno le impide tener vidriera (¿fue sustituido a último momento por García Zalazar en un programa de TV?) y por eso devuelve el golpe con estrategias de "guerra fría".

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Nos encontramos con referentes del sector público, privado y de la sociedad civil para seguir poniendo a la educación en el centro del futuro que queremos construir.



Junto a Silvana Vives de @AsConciencia, @UlpianoSuarez y @MatiasStevanato, trabajamos sobre… pic.twitter.com/yfBau2qXbA — Esteban Allasino (@estebanallasino) March 19, 2026

En medio de los rumores de un pacto entre Cornejo y Milei que favorece a García Zalazar, Suárez salió a mostrarse con sus dos intendentes extrapartidarios favoritos: Matías Stevanato (PJ) y Esteban Allasino (Pro) ¿A ellos también los bajaron de la tele esta semana?

La inédita orden de Facundo Correa Llano

Facundo Correa Llano es, además de diputado nacional por Mendoza, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia. Ahí llegó de la mano de Karina Milei, la hermana del Presidente y jefa absoluta del partido oficialista.

Si algo lo caracteriza es su comportamiento un tanto restrictivo con los medios: da pocas notas periodísticas. Ese hermetismo se traslada a su tropa, que se multiplicó en bancas legislativas gracias al resultado de las últimas elecciones.

Andrés Lombardi y Facundo Correa Llano

Un total de 12 legisladores puros tendrá LLA a partir de la renovación del 1 de mayo y hay quienes dicen que Correa Llano ejerce sobre ellos un control casi obsesivo. Afirman que, en febrero, después de las elecciones municipales, el diputado nacional no les permitió participar de un asado de celebración en Rivadavia.

Pero hay un gesto que sorprende todavía más. Se comenta en algunos pasillos que Correa Llano no acepta ni siquiera que los diputados electos de LLA Mendoza compartan sus números de teléfonos celulares con el resto de los legisladores oficialistas, o sea, los que responden a Luis Petri y los que militan a favor de Alfredo Cornejo, que son mayoría.

Cambia Mendoza, en su nueva era, podría enfrentar desafíos importantes de convivencia en la Legislatura.

¿Torazo en tribunal ajeno?

Gran revuelo causa en San Juan el avance de un funcionario judicial mendocino que busca convertirse en el juez más importante de esa provincia.

Tal como relevó Diario de Cuyo, Gonzalo Gassull quedó en la terna del Consejo de la Magistratura para hacerse cargo del Juzgado Federal Número 1 de San Juan, que tiene la competencia electoral. Sus competidores son dos sanjuaninos y en la vecina provincia, las ventajas con las que cuenta el mendocino Gassull para terminar siendo el elegido despiertan todo tipo de resquemores.

Gonzalo Gassull Gonzalo Gassull, el funcionario judicial mendocino ternado para convertirse en juez en San Juan. Foto: Legislatura de Mendoza.

Gassull tiene un cargo importante en la Justicia Federal de Mendoza. Es director de la Oficina Judicial, puesto desde el cual controla el funcionamiento administrativo de los tribunales federales. A ese cargo consagrado en el nuevo Código Procesal Penal ha llegado de la mano del influyente camarista federal de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci, quien merece un comentario propio. Pérez Curci cuenta con el padrinazgo de la familia Mahiques, de la que proviene ni más ni menos que el actual ministro de Justicia de la Nación, su tocayo Juan Ignacio Mahiques.

Por las manos del ministro Mahiques pasarán precisamente los pliegos para cubrir los cargos vacantes que hay en la Justicia Federal de todo el país. Ante esto, en San Juan se ven venir un desenlace a favor del mendocino Gassull porque, entre otros datos, los juzgados federales de San Juan dependen de la Cámara Federal de Mendoza.

¿Todos estas condiciones convertirán a Gassull en un verdadero torazo en tribunal ajeno?

Pero esto no es todo. Gonzalo Gassull también se presentó al examen para ser titular del Juzgado Federal Número 1 de Mendoza. O sea, el juzgado que dejó vacante Walter Bento. "Sería el premio mayor, pero como está empantanado ese concurso, Gassull parece que prefirió tener pájaro en mano con el juzgado de San Juan", comentan, filosos, en el ambiente judicial mendocino.

Un nombramiento de apuro

El próximo martes 24 de marzo no será un feriado más. Se cumplirán 50 años del último golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar en la Argentina.

Ante un aniversario tan importante, los organismos de derechos humanos y la UNCuyo preparan actividades. Todo indica que el Gobierno provincial participaría de los actos que ha organizado la casa de altos estudios, aunque en este contexto, llamó la atención un dato: el área de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo estuvo acéfala más de 8 meses.

Se trata de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, que se quedó sin titular antes de la última campaña electoral, cuando los funcionarios de Libres del Sur se fueron de la gestión en rechazo a la alianza de Cambia Mendoza con el presidente Javier Milei.

Nadie remplazó, hasta los últimos días, a Alejandro Verón, quien había dejado el cargo de director de Derechos Humanos a fines de julio del año pasado. Desde el Ejecutivo aseguran que esta acefalía en Derechos Humanos no se vincula a la alianza con Milei. “La gestión de la Dirección siguió adelante bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Gobierno, a cargo de Santiago Suárez", aseguraron algunas fuentes consultadas.

Natalia Ibis Alonso Natalia Ibis Alonso, nueva directora de Derechos Humanos. Foto: Natalia Ibis Alonso en X.

Lo cierto es que hace pocos días nombraron en Derechos Humanos a la dirigente de la UCR sanrafaelina y excandidata a diputada nacional Natalia Ibis Alonso. Tan encima del aniversario del golpe se oficializó la designación que, al cierre de esta nota, el decreto respectivo ni siquiera había sido publicado aún en el Boletín Oficial.

Costumbres de la casta

Cerramos con un llamado a la coherencia. La obra en calle Patricias Mendocinas afecta uno de los accesos a la Legislatura provincial. Los mendocinos de a pie padecen las incomodidades de los trabajos y los legisladores también...salvo por quien se moviliza en esta camioneta Amarok.

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En efecto, al mejor estilo de "la casta", el vehículo oficial apareció esta semana estacionado en medio de la Peatonal Sarmiento, frente a las puertas de la propia Legislatura. O sea, se utilizó el sector de los peatones porque sobre Patricias no se puede estacionar. Y buscar otro espacio, implicaría caminar un poco. Se trata de una camioneta que el Ministerio de Gobierno le cedió en comodato al Senado, acuerdo que firmó la vicegobernadora Hebe Casado.

Aunque se proclame el fin de los privilegios de la clase política, se nota que cuesta mucho abandonarlos.