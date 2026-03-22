Cornejo acelera las obras viales del Fondo Resarcimiento: inaugura una en mayo y prepara el debut del peaje

El gobierno de Alfredo Cornejo se encamina a inaugurar las primeras obras financiadas con el Fondo del Resarcimiento , en un contexto en el que también comienza a tomar forma un cambio de esquema en la obra pública vial: la implementación de peajes para garantizar su mantenimiento.

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La obra más avanzada es la remodelación de la Ruta Provincial 171 , que conecta los distritos sanrafaelinos de Monte Comán y Real del Padre. El proyecto presenta un a vance superior al 85% y su finalización está prevista para la primera semana de mayo.

La intención del Ejecutivo es aprovechar el almuerzo oficial de la Fiesta de la Ganadería de Zonas Áridas , en General Alvear , para realizar una inauguración con alto perfil político, en una lógica similar a la del año pasado, cuando el propio Cornejo habilitó “en vivo” el acueducto Monte Comán–La Horqueta .

“La Ruta 171 es la que más avanzada está, estamos por encima del 85% y creemos que por mayo podríamos estar inaugurando esta obra”, afirmó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí .

De acuerdo a estimaciones realizadas por este diario, cerca del 48% de los recursos comprometidos del Fondo del Resarcimiento se destinaron a obras viales , lo que representa una inversión cercana a los 490 millones de dólares .

En total, el programa contempla 16 obras, consolidando a la infraestructura de rutas como uno de los ejes centrales de la gestión provincial en materia de inversión pública.

Próximas inauguraciones y el debut del peaje

A la lista de obras próximas a finalizar se suman los dos tramos de la Ruta Provincial 153, en el Este provincial, que podrían quedar terminados durante el segundo semestre del año.

El primer segmento, que une Las Catitas con Ñacuñán (Santa Rosa), registra un avance del 50%. En tanto, el segundo tramo —continuación hasta el límite con Monte Comán— alcanza el 65%.

Pero el dato político y técnico más relevante es que esta traza será la primera en incorporar un sistema de peaje administrado por la Provincia, una decisión que responde a una de las condiciones establecidas para el uso de los fondos provenientes de Portezuelo del Viento: el repago de las obras.

“El peaje va a estar una vez que la ruta esté totalmente en condiciones, porque va a ser un solo peaje en estos 180 kilómetros”, explicó Baduí. Según detalló, el sistema será físico, con barreras, y estará ubicado en Ñacuñán, a la altura del control fitosanitario del Iscamen.

La funcionaria también adelantó que la implementación no se demorará demasiado una vez finalizada la obra: “No va a ser mucho más de que esté lista la ruta para que se ponga en funcionamiento el peaje”.

Los detalles de la obras

La intervención sobre la Ruta Provincial 171, en el tramo Monte Comán–Real del Padre, cuenta con una inversión de 6,6 millones de dólares y fue adjudicada a José Cartellone Construcciones Civiles SA.

La Ruta Provincial 153 se concentra en dos en dos tramos. El primero, entre Las Catitas y Ñacuñán, implica una inversión de 15,7 millones de dólares, mientras que el segundo, hasta Monte Comán, demanda otros 10,7 millones. Ambos proyectos fueron adjudicados a José Cartellone Construcciones Civiles SA.

Además de su extensión —180 kilómetros—, esta obra será la primera en incorporar un sistema de peaje provincial, lo que la convierte en un caso testigo del nuevo modelo de mantenimiento de rutas.

Tramo I de la Ruta Provincial 153 La Ruta provincial 153.

Las obras viales en marcha

El paquete de infraestructura incluye otros proyectos de peso, con distintos niveles de avance. La doble vía de acceso a Rivadavia-Junín-San Martín (Tramo II), con una inversión de 14,7 millones de dólares, supera el 15% de ejecución y está a cargo de la UTE Ayfra–San José–Tolcon.

En tanto, la repavimentación de la Ruta Nacional 143, una de las intervenciones más importantes con 47,3 millones de dólares, recién inició sus trabajos. El tramo urbano ya presenta avances, mientras que en otros sectores aún se están montando obradores o no registran movimiento.

Este proyecto se divide en tres sectores: el primero, entre Rawson y la Rotonda El Cristo, fue adjudicado a la UTE Black Shadow–Horizonte; el segundo, hasta el kilómetro 582, quedó en manos de Cartellone; y el tercero, hasta Pareditas, fue asignado a Ceosa.

Ruta 143-San Rafael El ingreso de San Rafael por la Ruta Nacional 143. Gobierno de Mendoza

Por su parte, la construcción del puente sobre el río Mendoza en la Ruta Provincial 15 (Luján de Cuyo), con una inversión de 16,4 millones de dólares, presenta un avance superior al 10% y está a cargo de Vialmani.

Dentro de los proyectos más relevantes aparece la remodelación del Acceso Este en Maipú (Tramo I), con una inversión de 46,7 millones de dólares. La obra aún no inicia, ya que se encuentra en Fiscalía de Estado a la espera de la firma de contrato.

El proyecto se divide en dos secciones: la primera fue adjudicada a Cartellone por 14 millones de dólares y la segunda a Ceosa por más de 20 millones.

Adjudicaciones al caer

A finales de marzo, el Ejecutivo provincial anunciaría las adjudicaciones de dos obras clave: el Tramo II del Acceso Este de Guymallén y el Tren de Cercanías, esto en un contexto de tensión con el sector constructor.

“Hay una dificultad adicional que es la cantidad de tránsito en la zona. Más allá de las molestias, es una obra totalmente necesaria para la integración de Guaymallén y para todo el flujo del Este provincial”, sostuvo Baduí.

El Tramo II del Acceso Este, en Guaymallén, es una intervención de 11,6 kilómetros en una de las zonas más transitadas del Gran Mendoza, con un flujo diario que supera los 120.000 vehículos.

Con un presupuesto oficial de 50,3 millones de dólares, la obra recibió siete ofertas con diferencias significativas. La propuesta más baja fue la de Cartellone, un 15% por debajo del presupuesto, mientras que otras superaron el 11% por encima.

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Las cámaras empresariales vienen cuestionando la concentración de adjudicaciones en pocas firmas y la reiteración de ofertas muy por debajo de los presupuestos oficiales.

En tanto, el proyecto ferroviario contempla una inversión estimada de entre 130 y 150 millones de dólares para construir 33 kilómetros de vías entre Maipú (Gutiérrez) y San Martín. En la licitación se presentaron 13 ofertas que involucran a 18 empresas, entre ellas firmas locales e internacionales.

“Hemos pedido información adicional para terminar de evaluar las ofertas. No es una obra menor y requiere todas las garantías antes de avanzar”, explicó Baduí, quien estimó que el informe final podría estar en unos diez días.

Obras en análisis

El esquema del Fondo del Resarcimiento también incluye obras en etapa de análisis de ofertas, como la Doble Vía Junín-Rivadavia (Tramo III), que recibió diez propuestas de empresas y UTEs con trayectoria en obra pública. La inversión del proyecto es de 24.915.690 de dólares.

Además, avanzan proyectos complementarios como las colectoras de la Ruta Nacional 40 en Luján de Cuyo, con financiamiento mixto entre Provincia y municipio, y las colectoras del Acceso Este en Maipú. Esta ultima obra se encuentra en "proceso de evaluación" de la documentación presentada para hacer la apertura de ofertas.

Por último, se encuentra en análisis la intervención sobre la Ruta Nacional 40 en el Acceso Sur de Luján, una de las obras de mayor envergadura, con una inversión prevista de 77 millones de dólares y diez ofertas presentadas.