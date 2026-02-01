Cómo se distribuyó el Fondo de Resarcimiento: obras y montos por área

El gobierno de Alfredo Cornejo anunció que ya ha comprometido prácticamente la totalidad de los 1.023 millones de dólares del Fondo de Resarcimiento en una cartera de obras destinadas a infraestructura vial , hídrica, saneamiento, energía y turismo , con el objetivo de “mejorar y ampliar la matriz productiva” de la provincia.

Según datos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial , a cargo de Marité Baduí , hasta el momento son 48 los proyectos financiados con estos recursos. De ese total, 25 obras se encuentran en ejecución, 16 están en proceso de licitación, cuatro iniciarán trabajos en el corto plazo y tres están próximas a ser licitadas.

En el Ejecutivo afirman que las partidas comprometidas son de 972 millones de dólares . Parte de ellos son de proyectos que se encuentran en desarrollo y que no han sido anunciados . Además, indicaron que esos recursos volverán a las arcas provinciales mediante distintos esquemas de recupero o repago.

Los Andes realizó un detallado relevamiento de los montos de las 48 obras ya anunciadas del Fondo de Resarcimiento. El resultado es que el monto a distribuir asciende a 857.115.124 dólares, lo que representa casi el 84% .

Según los cálculos de este diario, del total del Fondo de Resarcimiento, la mayor parte se destinó a obras viales , que concentran el 47,91 % de los recursos, con una inversión de 490.135.050 dólares.

En segundo lugar se ubican las obras hídricas y de saneamiento, que representan el 22.64%, con 231.565.310 dólares. Dentro de este rubro, 134.070.394 dólares corresponden a obras hídricas (13,11%) y 97.494.916 dólares a saneamiento (9,53%).

Las obras energéticas, por su lado, representan un 10.79%, por una inversión de USD 110.370.601. En tanto, el área de turismo concentra el 2,45%, con una inversión de 25.044.164 dólares.

Organismos ejecutores

Las iniciativas están distribuidas entre distintos organismos provinciales y municipales. Por cantidad de obras, el listado lo encabezan Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), con nueve proyectos cada uno.

Por montos asignados, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial concentra 392.746.830 dólares, seguida por el Departamento General de Irrigación (DGI) con 134.070.394 dólares y tercero se ubica el Fopiatzad (Fondo para la Transformación Energética) con proyectos que representan unos 110.370.601 dólares.

Un poco más relegada está la Dirección de Vialidad Provincial con 89.188.160 dólares, mientras que AYSAM aparece con 53.149.402 dólares. También figuran aportes a municipios como Maipú (30.481.600 dólares), Luján de Cuyo (16.137.278 dólares) y Tupungato (5.926.635 dólares).

Fondo de Resarcimiento - organismo ejecutores

Obras viales: el mayor volumen de inversión

La estrategia del Gobierno provincial apunta a intervenir corredores considerados estratégicos para la conectividad regional y el desarrollo productivo, con especial foco en rutas provinciales del Sur y el Este mendocino, así como en los accesos metropolitanos.

La remodelación integral de los accesos Este y Sur aparece como uno de los ejes centrales de esta política, junto con la recuperación de tramos viales deteriorados en zonas productivas y de tránsito pesado.

Además del volumen de recursos comprometidos, el sector vial se destaca por el estado de avance de sus proyectos: varias de las obras ya superan etapas iniciales y se perfilan como las primeras en ser inauguradas con financiamiento del Fondo de Resarcimiento.

Acceso Este Guaymallén El Acceso Este se dividió en dos tramos: uno correspondiente a Maipú por 46.765.510 dólares y otro a Guaymallén por 65.108.265 dólares.

Dentro del esquema general, las obras viales constituyen la principal apuesta de la gestión provincial. De las 13 iniciativas del sector, cinco están en ejecución, cinco en proceso de licitación y dos próximas a licitarse.

Entre las obras en marcha se destacan los tramos de la Ruta Provincial 153, entre Las Catitas y Ñacuñán (15.797.250 dólares) y entre Ñacuñán y Monte Comán (10.722.965 dólares), además de la Ruta Provincial 171, entre Monte Comán y Real del Padre.

Estas tres iniciativas cuentan con un importante grado de avances y se podrían convertir en las primeras en ser inauguradas por fondos del resarcimiento.

Ruta Provincial 153 1 Tramo de la Ruta Provincial 153, entre Las Catitas y Ñacuñán.

A estas se suman la construcción del puente sobre el Río Mendoza en la RP 15, en Luján de Cuyo (16.423.915 USD), y la Doble Vía de acceso a Rivadavia–Junín–San Martín, Tramo II, con una inversión de 14.716.580 dólares.

En etapa de análisis de ofertas se encuentra la repavimentación de la Ruta Nacional 143, dividida en tres tramos, con una inversión estimada de 53.480.500 de dólares, bajo supervisión provincial tras un convenio con Vialidad Nacional.

También se encuentra en licitación el Tren de Cercanías, el proyecto de mayor envergadura, con una inversión prevista de 150.392.615 de dólares, para el cual el Ejecutivo cuenta con la posibilidad de acceder a un financiamiento externo o, en su defecto, el uso del Fondo de Resarcimiento.

Respecto a los accesos metropolitanos, el Acceso Este se dividió en dos tramos: uno correspondiente a Maipú por 46.765.510 dólares y otro a Guaymallén por 65.108.265 dólares.

Acceso Sur El Gobierno provincial presentó el proyecto para el nuevo Acceso Sur. Foto: Gobierno de Mendoza

A esta iniciativa se suma Colectoras Acceso Este tramo Maipú, cuyo monto total es de 10 millones de dólares, de los cuales 7 millones los aporta el fondo y los 3 restantes el municipio. Durante febrero abrirá la licitación.

En el caso del Acceso Sur, que impacta principalmente en Luján de Cuyo, la inversión estimada ronda los 77.000.000 dólares. A esta se suman 1.200.000 de la moneda extranjera que fueron asignadas para la colectora tramo Quintana/Variante. Esta obra estará bajo supervisión de la comuna que dirige Allasino.

Obras hídricas y de saneamiento

El sector hídrico y de saneamiento es el que mayor cantidad de proyectos concentra, con 32 iniciativas, de las cuales 24 corresponden a obras de saneamiento y 8 a hídricas. Los subejecutores son el DGI, AYSAM y los municipios de Luján de Cuyo, Maipú y Tupungato.

Entre las obras del DGI se incluyen sistemas de riego presurizado y modernización de canales, con proyectos que ya están en ejecución, en licitación o próximos a iniciarse, como el Sistema de riego presurizado Paraje Altamira (55.382.195 dólares) y diversas modernizaciones de canales.

Sistema de riego presurizado Paraje Altamira Sistema de riego presurizado Paraje Altamira

AYSAM, por su parte, ejecuta obras vinculadas a perforaciones y ampliación de plantas depuradoras, mientras que los municipios concentran proyectos de redes cloacales, acueductos y provisión de agua potable.

En Maipú, por ejemplo, se financian tres obras por un total que supera los 23 millones de dólares, mientras que Luján de Cuyo es el departamento con mayor cantidad de proyectos en este rubro. Por último se ubica Tupungato, que al cierre de esta nota, iba a comenzar con la apertura de sobres de uno de sus tres proyectos de saneamiento de los que cuenta.

Energía y turismo

En materia energética, la Provincia prevé destinar más de 100 millones de dólares a la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco (61.712.833 de dólares) y la Estación Mendoza Norte (48.657.768 dólares), ambas bajo la órbita del Fondo para la Transición Energética.

En turismo, el Emetur impulsa un programa de fortalecimiento de la infraestructura turística pública con nueve proyectos distribuidos en distintos municipios, por un total de 25.044.164 dólares, que incluyen iniciativas en Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, Maipú, Junín, Ciudad de Mendoza, General Alvear y Lavalle.