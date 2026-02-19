Megaobra en el Acceso Este: estas son las dos empresas que el Gobierno adjudicó para el tramo de Maipú

El Gobierno de Alfredo Cornejo anunció la adjudicación de las obras de reconstrucción del Acceso Este en el tramo que atraviesa el departamento de Maipú , una intervención que abarcará casi 19 kilómetros y tendrá un plazo de ejecución previsto de 12 meses.

Según informó la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, a cargo de Martié Baduí , los trabajos fueron divididos en dos secciones, con el objetivo de que una misma empresa no pudiera quedarse con ambos tramos, aun cuando presentara la oferta más conveniente en los dos casos.

La decisión se tomó luego de la apertura de sobres realizada a comienzos de enero y tras el análisis de la comisión de evaluación integral, integrada por tres profesionales.

Para el tramo comprendido entre Arturo González y Cervantes, de 8,76 kilómetros, la adjudicación recayó en José Cartellone Construcciones Civiles SA. La empresa presentó una oferta final de $19.801.759.991,66 , lo que representó una baja cercana al 26,5% respecto del presupuesto oficial estimado en alrededor de $27.000 millones.

En tanto, la sección que se extiende desde Cervantes hasta la Variante Palmira, con una longitud de aproximadamente 10,4 kilómetros, fue adjudicada a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA ( Ceosa ). La firma ofertó $28.721.905.851,84 , cifra que implicó una reducción cercana al 7% sobre el presupuesto oficial calculado en más de $30.900 millones.

En total, para esta etapa en Maipú, la inversión superará los $57.000 millones. Si se suma la etapa prevista en el tramo de Guaymallén, que contempla otros 11,6 kilómetros y una inversión estimada en más de $70.000 millones, el proyecto global alcanzará los 30,4 kilómetros con un monto total superior a los $128.000 millones.

Las licitaciones

En ambas licitaciones se presentaron 11 ofertas. En la primera sección, 10 propuestas estuvieron por debajo del presupuesto oficial, mientras que en la segunda hubo seis ofertas inferiores al cálculo del Ejecutivo y cinco por encima. Entre las empresas que participaron se encuentran distintas uniones transitorias y constructoras locales y nacionales.

La obra contempla la primera reconstrucción integral de la carpeta asfáltica desde que el tramo fue construido, entre 1977 y 1979. Actualmente, la traza cuenta con dos carriles por sentido y banquinas de material granular.

Los trabajos incluyen la renovación de la calzada principal con carpeta asfáltica de 10 centímetros en el primer tramo y de 14 centímetros en el segundo, sobre una nueva base granular de 20 centímetros, la incorporación de señalización horizontal y vertical, la modernización de los sistemas de contención lateral y la pavimentación de banquinas.

Además, se intervendrán 10 intersecciones estratégicas vinculadas a la Ruta 7, con la construcción y mejora de 17 rotondas y distribuidores ubicados en cruces como Ruta 50, Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, Ruta 31 (Los Álamos), Medina, Ruta 33 (Las Margaritas), San Pedro y Lamadrid.

Las colectoras quedarán bajo la órbita de la Municipalidad de Maipú, por lo que la intervención abarcará tanto la calzada principal como sus vías laterales. Desde el Ejecutivo indicaron que la traza ya se encuentra liberada, lo que permitiría avanzar sin demoras y cumplir con el plazo previsto de un año para la finalización de los trabajos.