El Jury rechazó por amplio margen las denuncias presentadas contra el titular de Irrigación

El Jury de Enjuiciamiento se reunió este jueves para tratar las denuncias por mal desempeño que recaían sobre el Superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI) , Sergio Marinelli , y ambas fueron rechazadas ampliamente.

El órgano , integrado por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia , siete senadores y siete diputados , analizó las denuncias presentadas por el senador kirchnerista Félix González y el exlegislador provincial Marcelo Romano contra el funcionario y las rechazó por amplio margen .

Las dos denuncias fueron presentadas en el Jury en junio del año pasado , en medio de la polémica por la autorización de perforaciones de nueve pozos de agua a cuatro empresas en un acuífero restringido de Luján de Cuyo.

El senador González se focalizó en este procedimiento , particularmente en busca de su remoción , mientras que Romano amplió en su escrito una lista de causales como la descarga de efluentes de Aysam en el canal Pescara y la contaminación por pasivos petroleros de YPF en Lunlunta, entre otros más.

Sin embargo, ninguna de las dos prosperó. El Jury contó con 20 integrantes de 21 posibles por la ausencia de los senadores sanrafaelinos del PJ, Mauricio Sat (titular) y Pedro Serra (suplente) , pero fue contundente en ambas votaciones, con resultados similares .

Resultados similares, votaciones disímiles

La primera denuncia que se trató fue la presentada por Romano y salió 15 a 4 a favor de la desestimación. Aquí, los 19 votos totales se debieron a la ausencia del juez de la Corte, Mario Adaro, según pudo saber Los Andes.

En tanto, el resto de los integrantes del máximo tribunal (6), junto a los 9 legisladores que reúne Cambia Mendoza (5 diputados y 4 senadores), desestimaron la acusación.

Los únicos que aprobaron darle curso fueron los legisladores opositores presentes: el senador kirchnerista Helio Perviú; la diputada massista Gabriela Lizana (suplente de Germán Gómez); el diputado Jorge Difonso (La Unión Mendocina); y el senador Valentín González (suplente de Ariel Pringles como representante de LUM).

Mientras que la votación sobre la denuncia promovida por el senador Félix González resultó en 16 votos a favor del archivo y solo 4 a favor.

Félix González.jfif El senador provincial Félix González había presentado el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra Sergio Marinelli Prensa Senado de Mendoza

Aquí el mapa cambió rotundamente, ya que los únicos legisladores que se mantuvieron firmes en iniciarle un proceso de Jury a Marinelli fueron el senador Perviú y el diputado Difonso. Se sumaron los votos de los supremos Adaro y Omar Palermo también.

En tanto, Lizana y González optaron por rechazar esta denuncia, en conjunto con los nueve legisladores oficialistas y los jueces Dalmiro Garay, Norma Llatser, María Teresa Day, Julio Gómez y José Valerio.

Rechazan un recurso presentado por el juez Sarmiento

En la reunión de este jueves, el Jury también rechazó un recurso de revocatoria presentado por el juez penal Sebastián Sarmiento contra el proceso de juicio político por mal desempeño que está por comenzar. Actualmente, se encuentra en etapa de producción de pruebas y, a fines de marzo, se estima que el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, convocaría al inicio del debate.

Según explicaron fuentes judiciales, se rechazó sustancialmente por reiteración de los planteos que fueron objeto de la decisión anterior del Jury, es decir, de la aprobación del proceso.

En este caso, hubo 15 votos por el rechazo y solo 5 a favor, por parte de los jueces Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gómez y José Valerio. A ellos se sumó el senador K, Helio Perviú.

En esta votación se percibió nuevamente una división de opiniones en el seno de la Corte, ya que solo rechazaron los jueces Garay, Llatser y Day. Mientras que los legisladores oficialistas logron el respaldo de 3 opositores: la diputada Gabriela Lizana (PJ), el diputado Gustavo Cairo (en reemplazo de Difonso) y el senador Valentín González (Pro).