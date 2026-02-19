19 de febrero de 2026 - 13:52

El FMI respaldó la reforma laboral, pero dejó una advertencia

A través de su vocera, el organismo consideró que las nuevas normas ayudarán a crear empleo genuino.

El FMI respaldó la Reforma Laboral, pero advirtió sobre los costos de la transición económica.

El FMI respaldó la Reforma Laboral, pero advirtió sobre los "costos de la transición" económica.

Foto:

EFE/EPA/MAANSI SRIVASTAVA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Foto archivo

Sin el artículo de las polémicas licencias, la reforma laboral se debate hoy en Diputados

Por Redacción Política
Adorni calificó al paro de extorsivo y aseguró que la gente odia a los sindicalistas.

Adorni calificó al paro de "extorsivo" y aseguró que "la gente odia" a los sindicalistas

Por Redacción Política

La vocera Julie Kozack habló en conferencia de prensa y consideró que va a ayudar a bajar la informalidad y crear empleo. Por otro lado, evitó pronunciarse sobre la polémica por la suspensión de la actualización del índice de inflación que derivó en la renuncia de Marco Lavagna en el Indec.

"Los esfuerzos para profundizar las reformas estructurales en Argentina continúan", señaló y destacó que el Gobierno tomó "medidas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad", así como también "muy importantemente, a apoyar la creación de empleo".

Julie Kozack, vocera del FMI (izquierda) junto a Kristalina Georgieva, la número uno del organismo.
Julie Kozack, vocera del FMI (izquierda) junto a Kristalina Georgieva, la número uno del organismo.
Julie Kozack, vocera del FMI (izquierda) junto a Kristalina Georgieva, la número uno del organismo.

Sobre las negociaciones por la revisión de metas, señaló que aún no han terminado y que no hay plazo previsto para el nuevo desembolso a la Argentina, que debería rondar los USD 1.000 millones.

El acuerdo con el Fondo Monetario incluía, como parte de los compromisos estructurales, que la Casa Rosada presentara ante el Congreso propuestas de reformas tributarias y del sistema previsional.

Además, el Fondo apoyó los recientes acuerdos comerciales con el gobierno de los Estados Unidos y con la Unión Europea (por parte del Mercosur), que deberán ser ratificados en el Congreso.

Kozack dijo que el FMI "da la bienvenida a los pasos que se están dando para abrir la economía argentina al comercio y para atraer inversión". De todas formas, explicó que también "será importante" para el Gobierno encontrar la forma de "mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas".

El Fondo está "profundamente comprometido con las autoridades en sus esfuerzos por resguardar la calidad, exactitud y transparencia de los sistemas estadísticos de Argentina".

En ese marco, indicó que ambas partes coincidieron en que "contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y para la confianza pública". No hubo mención sobre si se trató de una decisión unilateral del Gobierno o si fue consensuada con el staff.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El FMI confirmó avances tras concluir la misión técnica en la Argentina. (archivo)

Concluyó la misión del FMI en Argentina y siguen las negociaciones: "Muy buenos avances"

Por Redacción Economía
El dólar oficial cayó $20 en la última semana, impulsado por una mayor oferta de divisas.

Baja el dólar oficial: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero

Por Redacción Economía
Milei ganó por una enorme diferencia gracias a mi apoyo: Trump recordó su apoyo al Gobierno en las elecciones

"Milei ganó por una enorme diferencia gracias a mi apoyo": el recuerdo de Trump desde Washington

Por Redacción Política
Los vetos de Milei a las leyes de la oposición sobre financiamiento universitario provocaron el año pasado marchas en Mendoza y el resto del país.

Milei presentó su ley de financiamiento universitario: qué dice sobre los salarios docentes y las paritarias

Por Redacción Política