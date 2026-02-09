Baja el dólar oficial: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero

La segunda semana de febrero comenzó con una baja del dólar oficial en Argentina , en un escenario marcado por una mayor oferta de divisas y una intervención sostenida del Banco Central para evitar sobresaltos en el mercado cambiario.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 9 de febrero

Mientras el tipo de cambio retrocede en sus distintas variantes, el foco se traslada a la inflación y al cumplimiento de las metas económicas, con el Gobierno negociando con el FMI y siguiendo de cerca los próximos datos que difundirá el Indec.

El dólar oficial abrió la semana en $1.445 para la venta , con una caída diaria de $5 , de acuerdo al Banco Nación, y acumuló un retroceso semanal de $20 , equivalente a una baja del 1,37% . El movimiento estuvo apuntalado por una buena oferta de divisas y por la política del Banco Central , que continúa comprando dólares para fortalecer las reservas sin presionar al tipo de cambio.

En el mercado paralelo, el dólar blue se ofrece a $1.435 , mientras que los tipos de cambio financieros también operan en baja. El dólar MEP cae 0,5% y cotiza a $1.447,99 , en tanto que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.484,01 , con una merma similar.

Desde la autoridad monetaria destacaron que la acumulación de reservas avanza según lo previsto. En el marco de la denominada operación reservas, fuentes del Banco Central aseguraron que “todo marcha acorde al plan” para recuperar los activos externos. En lo que va del año, el BCRA ya compró alrededor de USD 1.400 millones , apoyado además por la suba del precio del oro, que contribuyó a mejorar la capitalización de la entidad en el inicio de 2026.

FMI, reservas y el desafío de sostener la calma cambiaria

Más allá de la baja del dólar en sus distintas cotizaciones, el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y la relación con los organismos internacionales. En ese marco, el Tesoro argentino concretó un desembolso de USD 832 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto marcado por la presencia en el país de una misión técnica del organismo.

fmi El pago al FMI y la evolución de las reservas marcan la agenda económica.

La delegación del FMI mantiene reuniones con el equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para evaluar el grado de cumplimiento de las metas del acuerdo vigente. El resultado de esas negociaciones será clave para el flujo de divisas y para la estrategia del Banco Central, que busca sostener la estabilidad cambiaria mientras continúa recomponiendo las reservas.

En paralelo, desde la autoridad monetaria destacan que la denominada operación reservas avanza según lo previsto. Las compras en el mercado de contado y la suba del precio del oro permitieron una mejora en la capitalización del Banco Central en el inicio de 2026, en un intento por revertir el todavía negativo saldo de reservas netas y mantener la calma en el mercado cambiario.