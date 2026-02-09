El dólar mayorista se desplomó y el Banco Central aprovechó para sumar US$176 millones

El dólar volvió a bajar con fuerza este lunes en el mercado local y alcanzó su valor más bajo desde finales de noviembre de 2025, en una jornada marcada por una fuerte presencia vendedora que fue aprovechada por el Banco Central para reforzar sus reservas con una compra significativa de divisas.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 10 de febrero

La cotización mayorista cerró con una caída de 16 pesos , ubicándose en $1.407 para la compra y $1.416 para la venta. El retroceso diario del 1,1% igualó la baja registrada el 17 de noviembre pasado y consolidó la tendencia descendente que viene mostrando la divisa en las últimas ruedas.

Con este movimiento, la brecha respecto al techo de la banda cambiaria -fijada hoy en $1578,71- se estiró al 11,5%, la mayor distancia técnica registrada desde septiembre pasado.

El fuerte predominio de la oferta permitió a la autoridad monetaria capturar más del 40% del volumen operado en el segmento de contado, que totalizó US$430,9 millones.

Mercados financieros y minoristas

El dólar Minorista en el Banco Nación cerró a $1440, mientras que el promedio de entidades privadas se ubicó en $1446. El dólar MEP retrocedió a $1438,50, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) perforó la barrera de los $1500 para cerrar en un promedio de $1488. En tanto, el dólar blue llegó a $1430, su valor más bajo en dos meses.

El escenario de calma cambiaria y la continuidad del esquema de carry trade -incentivado por la política monetaria de "rienda corta"- impulsaron una recuperación en los activos argentinos. El Riesgo País cedió 10 unidades para situarse en 502 puntos básicos.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas (ADRs) mostraron subas de hasta el 6%, destacándose los sectores bancario y energético. A la vez, los contratos de dólar futuro también operaron en rojo, con caídas de hasta el 1,4%, ante la expectativa de una mayor liquidación de divisas de cara al inicio de la cosecha gruesa en marzo y abril.