Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 9 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista tendrá un valor de $1.450 este lunes. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país.

Dólar lunes 9 de febrero 2026.

Dólar lunes 9 de febrero 2026.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró la semana pasada a $1.450 en Banco Nación. Para el inicio de este lunes se espera el mismo precio. A su vez, los datos de la inflación del mes de enero se darán esta semana, luego del caos de renuncias por las mediciones que brinda el INDEC.

dólar lunes 9 febrero
Dólar lunes 9 de febrero 2026.

Dólar lunes 9 de febrero 2026.

Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 9 de febrero

  • Banco Nación: $1.450
  • Banco Galicia: $1.450
  • Banco BBVA: $1.460
  • Banco Santander: $1.455
  • Banco Ciudad: $1.450
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Macro: $1.455
  • Banco Hipotecario: $1.450
  • Banco Supervielle: $1.455
  • Banco Credicoop: $1.450
  • Banco Piano: $1.450
  • Banco Comercio: $1.450
  • ICBC: $1.455
  • Brubank: $1.448

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Luego del caos de renuncias en el INDEC y las controversias con el Gobierno, la inflación en Argentina mostraría un porcentaje desacelerado en el arranque del año. Según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, el índice de enero se habría ubicado en torno al 2,5%.

En ese escenario, no se observarían grandes diferencias entre el IPC calculado con la canasta actual, según los hábitos de consumo de 2004/05, y el índice alternativo construido a partir del relevamiento 2017/18, cuya puesta en marcha quedó suspendida tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC.

Para la inflación del primer mes del 2026, la suba de precios sería inferior al 2,8% registrado en diciembre y también levemente menor al nivel estimado para enero. Esta evolución se daría en el contexto de mayor estabilidad cambiaria y de una menor presión de algunos rubros que habían tenido un peso significativo en meses anteriores.

En línea con esa tendencia, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyecta una inflación del 2,1% para este mes, y las previsiones indican que recién en abril el índice podría ubicarse por debajo del 2%.

Aún persisten los aumentos relevantes en tarifas reguladas

  • Durante el transcurso del año, el gas registró un alza superior al 16% tras la reducción de subsidios, mientras que el transporte público se ajusta según el IPC con dos meses de atraso más un 2% adicional, lo que se traduce en una suba mensual del 4,8% en colectivos y subtes.
  • En tanto, la electricidad y el agua mostraron incrementos cercanos al 4%. En contraste, otros servicios como las prepagas y la telefonía presentan ajustes más moderados, con variaciones próximas al 3%.
dólar lunes 9 febrero
Dólar lunes 9 de febrero 2026.

Dólar lunes 9 de febrero 2026.

En paralelo, tras la designación de Pedro Lines al frente del INDEC, el Gobierno ratificó que no se aplicarán por ahora las actualizaciones previstas en la metodología de medición del IPC, una modificación que incluso había sido sugerida por el FMI. Caputo sostuvo que no es momento de cambiar el índice, mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que esa actualización se realizará cuando la inflación llegue a cero.

