Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 9 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista tendrá un valor de $1.450 este lunes. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró la semana pasada a $1.450 en Banco Nación. Para el inicio de este lunes se espera el mismo precio. A su vez, los datos de la inflación del mes de enero se darán esta semana, luego del caos de renuncias por las mediciones que brinda el INDEC.

Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 9 de febrero Banco Nación: $1.450

$1.450 Banco Galicia: $1.450

$1.450 Banco BBVA: $1.460

$1.460 Banco Santander: $1.455

$1.455 Banco Ciudad: $1.450

$1.450 Banco Patagonia: $1.460

$1.460 Banco Macro: $1.455

$1.455 Banco Hipotecario: $1.450

$1.450 Banco Supervielle: $1.455

$1.455 Banco Credicoop: $1.450

$1.450 Banco Piano: $1.450

$1.450 Banco Comercio: $1.450

$1.450 ICBC: $1.455

$1.455 Brubank: $1.448 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Luego del caos de renuncias en el INDEC y las controversias con el Gobierno, la inflación en Argentina mostraría un porcentaje desacelerado en el arranque del año. Según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, el índice de enero se habría ubicado en torno al 2,5%.

En ese escenario, no se observarían grandes diferencias entre el IPC calculado con la canasta actual, según los hábitos de consumo de 2004/05, y el índice alternativo construido a partir del relevamiento 2017/18, cuya puesta en marcha quedó suspendida tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC.

Para la inflación del primer mes del 2026, la suba de precios sería inferior al 2,8% registrado en diciembre y también levemente menor al nivel estimado para enero. Esta evolución se daría en el contexto de mayor estabilidad cambiaria y de una menor presión de algunos rubros que habían tenido un peso significativo en meses anteriores.