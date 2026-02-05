Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 6 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.465. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país este viernes.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio del viernes se espera el mismo precio. A su vez, la volatilidad en las acciones de Wall Street generan un caos económico, menos para los bonos soberanos argentinos.

Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 6 de febrero Banco Nación: $1.465

$1.465 Banco Galicia: $1.465

$1.465 Banco BBVA: $1.470

$1.470 Banco Santander: $1.465

$1.465 Banco Ciudad: $1.460

$1.460 Banco Patagonia: $1.475

$1.475 Banco Macro: $1.470

$1.470 Banco Hipotecario: $1.465

$1.465 Banco Supervielle: $1.468

$1.468 Banco Credicoop: $1.465

$1.465 Banco Piano: $1.465

$1.465 Banco Comercio: $1.460

$1.460 ICBC: $1.485

$1.485 Brubank: $1.458 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La jornada financiera volvió a estar marcada por una elevada dosis de incertidumbre a nivel global, con movimientos bruscos en distintos activos y un clima de cautela entre los inversores. En ese contexto, el dólar, que venía mostrando debilidad frente a otras monedas, logró revertir parcialmente la tendencia y avanzó 0,22%. En la vereda opuesta, el Bitcoin sufrió una fuerte corrección luego de las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien descartó cualquier iniciativa oficial para comprar criptomonedas. A este escenario se sumó la fragilidad que atraviesan las acciones tecnológicas, atravesadas por crecientes temores a una burbuja vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial.

Frente a este panorama incierto, muchos inversores optaron por refugiarse en activos tradicionales. El oro volvió a captar demanda y superó nuevamente los USD 5.000, con una suba de 1,66% ciento.