Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 6 de febrero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio del viernes se espera el mismo precio. A su vez, la volatilidad en las acciones de Wall Street generan un caos económico, menos para los bonos soberanos argentinos.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 6 de febrero
Banco Nación: $1.465
Banco Galicia: $1.465
Banco BBVA: $1.470
Banco Santander: $1.465
Banco Ciudad: $1.460
Banco Patagonia: $1.475
Banco Macro: $1.470
Banco Hipotecario: $1.465
Banco Supervielle: $1.468
Banco Credicoop: $1.465
Banco Piano: $1.465
Banco Comercio: $1.460
ICBC: $1.485
Brubank: $1.458
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
La jornada financiera volvió a estar marcada por una elevada dosis de incertidumbre a nivel global, con movimientos bruscos en distintos activos y un clima de cautela entre los inversores. En ese contexto, el dólar, que venía mostrando debilidad frente a otras monedas, logró revertir parcialmente la tendencia y avanzó 0,22%. En la vereda opuesta, el Bitcoin sufrió una fuerte corrección luego de las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien descartó cualquier iniciativa oficial para comprar criptomonedas. A este escenario se sumó la fragilidad que atraviesan las acciones tecnológicas, atravesadas por crecientes temores a una burbuja vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial.
Frente a este panorama incierto, muchos inversores optaron por refugiarse en activos tradicionales. El oro volvió a captar demanda y superó nuevamente los USD 5.000, con una suba de 1,66% ciento.
Para la Argentina, una de las pocas noticias positivas llegó desde el frente político internacional. Donald Trump, tras dialogar con el presidente chino Xi Jinping, anunció que China elevará este año de 12 a 20 millones las compras de soja estadounidense. El impacto fue inmediato en el mercado de Chicago, donde la oleaginosa trepó más de 2,5% hasta USD 402 por tonelada.
En términos regionales, el clima externo golpeó con fuerza. El índice de países emergentes retrocedió 1,8% y Brasil cayó 2,2 por ciento. Sin embargo, los activos argentinos mostraron mayor resistencia: los bonos soberanos lograron sostenerse y el riesgo país apenas se movió, con una baja marginal de una unidad hasta 502 puntos básicos.
Las acciones locales, en cambio, no pudieron escapar a la presión vendedora y encadenaron su sexta caída consecutiva. El S&P Merval retrocedió 0,7% en pesos y 1% en dólares, con BBVA liderando las pérdidas con 4,5%, seguido por Loma Negra y Edenor con 3,1 por ciento.
En el Mercado Libre de Cambios se negociaron USD 380 millones. El Banco Central compró USD 44 millones y el dólar mayorista subió 1,50 pesos hasta 1.447,50 pesos. Las reservas cayeron USD 256 millones, hasta USD 45.417 millones, afectadas por la apreciación del dólar frente a otras monedas. En este contexto volátil, los bonos soberanos argentinos aparecen, por ahora, como uno de los pocos activos que logran mantenerse al margen de los sobresaltos.