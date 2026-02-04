El dólar se desploma hasta los 850 en Chile y sufren los turistas argentinos: cómo pagar hoy

En un mala noticia para los argentinos que siguen eligiendo a Chile como el destino de sus vacaciones en 2026: la cotización del dólar cae día tras día y ya se ubica este miércoles 4 de febrero cerca de los 850 pesos chilenos en las casas de cambio trasandinas.

Con un tipo de cambio más bajo, los precios en dólares se encarecen. Por ejemplo, un producto valuado en 400.000 pesos chilenos, que en febrero de 2025 equivalía a unos 421 dólares (con la cotización a CLP 950), un año después pasó a costar cerca de 470 dólares , reflejando el impacto directo del fortalecimiento del peso chileno; algo que se ve desde la victoria presidencial del derechista José Antonio Kast en diciembre pasado.

Además se suman los máximos históricos registrados en la valuación del cobre , principal producto de exportación del país trasandino, que fortalece los términos de intercambio y mejora las expectativas de flujo, aportando soporte al tipo de cambio.

Frente a este panorama, los argentinos que van a ciudades como Viña del Mar y La Serena se ven obligados a reajustar sus presupuestos , ya que el cálculo de los gastos será mayor.

El plan más común es llevar los dólares a Chile y cambiarlos en las casas de cambio , ya que en las " cuevas " locales te dan hoy unos 1.770 o 1.800 pesos chilenos por cada AR $1.000 y se pierde plata.

En base a reportes de turistas y consultas, las casas de cambio apenas ofrecen entre 852 y 855 pesos chilenos por cada dólar.

En cuanto al dólar observado del Banco Central de Chile, se encuentra este miércoles en CLP 859,53, una cifra que se debe tener en cuenta para los gastos con tarjetas de crédito y débito, ya que es el número para la conversión de chilenos a divisa estadounidense.

Imagen ilustrativa

Cómo pagar las compras en Chile y qué conviene más

Como cambiar chilenos en las "cuevas" de Argentina significa perder dinero (1.800 pesos chilenos por cada $1.000), los turistas llevan los dólares a Chile y acuden a las casas de cambio, aunque un billete a 850-855 pesos chilenos (en enero estuvo en 870) tampoco deja tanto rédito.

Siempre la opción más conveniente y segura es usar la tarjeta de crédito, previamente habilitada para pagos internacionales. Luego se hace el "stop debit" entre la fecha de cierre y vencimiento, y se cancela el gasto con los dólares. Así se accede al cambio minorista, hoy en $1.465.

¿Y la de débito? También es buena opción, siempre que se configure restar el gasto de la caja de ahorro en dólares. El problema es que estás más expuesto a fraudes o robos, a veces con gastos difíciles de desconocer ante el banco porque la plata ya fue debitada en el momento de la transacción.

Este verano, los argentinos en Chile también se animaron a usar la billetera virtual Prex, pero no todos los comercios la aceptan.

Peso chileno, dólar Peso chileno se fortalece desde la victoria de José Antonio Kast como presidente Ilustrativa

Ya no es tan conveniente viajar a Chile

El economista José Vargas, de la consultora Evaluecon, señaló que el dólar en Chile ha bajado de manera considerable. “Hasta octubre del año pasado estaba más cerca de mil chilenos por dólar y hoy ya está en 855 pesos chilenos por dólar. Es decir, que no es tan conveniente ya para el argentino ir con dólares, ni tampoco con pesos argentinos porque, si va con dólares cada vez recibe menos pesos chilenos y el cambio en pesos argentinos tampoco es atractivo”, detalló.

Señaló que la baja del dólar en Chile desalienta la ida de argentinos, y de mendocinos particularmente, al vecino país. Como contraparte, el hecho de que en Argentina se esté encareciendo el peso chileno representa una ventaja para que, de a poco, los chilenos empiecen a volver a la provincia.

“Lo que pasa es que el dólar, al estar planchado en Argentina, también es un problema para nosotros”, concluyó.