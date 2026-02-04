4 de febrero de 2026 - 12:58

Paso a Chile, ¿tienen prioridad en la fila personas con discapacidad, embarazadas y recién nacidos?

Ante las esperas de varias horas y las filas de kilómetros en el Paso Cristo Redentor, surge la duda sobre si hayl atención preferencial. Qué dicen las autoridades.

Paso a Chile: personas con discapacidad y embarazadas, ¿tienen prioridad en la fila?

Paso a Chile: personas con discapacidad y embarazadas, ¿tienen prioridad en la fila?

En los últimos años, cruzar la frontera hacia Chile durante el verano o fines de semana largos se convirtió en un desafío a la paciencia. Con esperas que suelen ser agobiantes y filas de vehículos que se extienden por kilómetros, muchos se preguntan si personas con discapacidad o embarazadas, cuentan con algún beneficio para agilizar el trámite.

Desde la coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor confirmaron a Los Andes que no existe un protocolo establecido que otorgue prioridad por el hecho de presentarse con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o por estado de gestación.

Según explicaron las autoridades, para que una persona pueda recibir atención preferencial "se debe solicitar con anticipación adjuntando el certificado, en casos de complejidad deberá adjuntar consentimiento y recomendación o autorización médica", sin embargo no ocurre en la práctica ya que adelantar posiciones en la fila depende exclusivamente de la voluntad de los demas automovilistas de ceder su lugar.

La tediosa espera para cruzar a Chile desde el Paso Internacional Cristo Redentor.

La excepción: traslados sanitarios coordinados

La única instancia donde la prioridad es absoluta y obligatoria es en los casos de alta complejidad médica, donde existe una coordinación binacional. Este es el caso de los traslados sanitarios programados entre Chile y Argentina.

El estado de los pasos fronterizos a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.

Para consultar la información actualizada, los viajeros pueden ingresar al sitio web del Gobierno nacional o descargar la aplicación móvil PasAR, que brinda datos en tiempo real sobre el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor (PISCR).

En cuanto al Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos:

  • Salida de Argentina: de 08:00 a 19:00
  • Ingreso a Argentina: de 08:00 a 20:00
