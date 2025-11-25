Dolor por la muerte del reconocido odontólogo maipucino y su esposa en Chile: "Siempre al servicio"

El trágico choque de la familia mendocina ha generado consternación en la sociedad. Tres muertos y dos menores heridos de gravedad dejó el brutal impacto frontal en la en la autopista Los Andes, a la altura de la comuna de San Felipe (región de Valparaíso).

Segundo accidente en la ruta 7 en menos de 24 horas: un chileno volcó con su camioneta y lo salvó el airbag

Sanjuaninos volvían de Chile, pincharon una rueda y volcaron en Mendoza: dos heridos

La familia mendocina había ingresado a Chile por Los Libertadores un par de horas antes del incidente trágico.

Los dos fallecidos argentinos son Víctor Hugo Venturin , de 65 años, y su esposa Mónica Elsa Torres , de 64, ambos domiciliados en Mendoza.

Sus nietos, de 13 y 11 años , están internados en los hospitales San Camilo de San Felipe y San Juan de Dios de Los Andes.

En el otro vehículo interviniente viajaba un enfermero brasileño pero que residía desde hacía muchos años en ese país y se dirigía a trabajar al hospital de Llay Llay cuando encontró la muerte en la ruta.

Víctor Venturín (65) y su esposa Mónica Torres (64) murieron en un choque en la Autopista Los Andes en San Felipe (Chile) Víctor Venturín (65) y su esposa Mónica Torres (64) murieron en un choque en la Autopista Los Andes en San Felipe (Chile) LA

Quiénes eran los mendocinos fallecidos en Maipú

Víctor Hugo Venturín era un destacado y conocido odontólogo maipucino. Tenía su propia clínica, “Venturín Odontología”, calle en Palma 27, casi Ozamis, en el centro departamental.

“Clínica de alta tecnología con consultorios por especialidades y sala de espera para niños”, dice la descripción de la clínica en redes. Esa institución médica es muy conocida en Maipú ya que tiene décadas de trayectoria.

Mónica Torres también formaba parte de “Venturín Odontología”, era la encargada de la administración.

El fallecimiento del odontólogo y su pareja motivó sentidas despedidas en las redes sociales.

“Aún no lo puedo creer amigo. Terrible dolor por tu partida Víctor. Se nos fue un gran tipo que siempre estuvo al servicio de la comunidad maipucina. Mis condolencias a su familia en este duro momento. Abrazo al cielo”, escribió Adolfo Bermejo, Diputado Nacional por Mendoza y ex intendente de Maipú.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdolBermejo/status/1993332866424398096&partner=&hide_thread=false Aún no lo puedo creer amigo.

Terrible dolor por tu partida Víctor.

Se nos fue un gran tipo que siempre estuvo al servicio de la comunidad maipucina.

Mis condolencias a su familia en este duro momento.

Abrazo al cielo. pic.twitter.com/Y24ilBsTsG — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) November 25, 2025

La Facultad de Odontología de la UNCuyo sumó sus condolencias: “Autoridades, Profesores, Estudiantes, Egresados y PAA, informamos con pesar el fallecimiento de , quien fue alumno de nuestra casa de estudios. Desde nuestra FO, acompañamos con pesar a su familia, amigos y allegados en este triste momento.

Embed

Cómo fue el fatal accidente en Chile

El mayor Gonzalo Medina, comisario de San Felipe, confirmó que “ambos vehículos, por causas que se investigan, impactaron de frente y resultaron fallecidos dos ocupantes adultos de nacionalidad argentina y un ocupante de nacionalidad chilena”. Los menores fueron trasladados al hospital San Camilo.

Según las primeras informaciones, según ese medio chileno, el auto mendocino había ingresado horas antes al país por el complejo Los Libertadores y el conductor se habría cruzado de carril.

image

Un dato relevante es que a esa hora una densa neblina sobre la calzada dificultaba la visual.

Tras el violento impacto la pareja mendocina fue asistida en el lugar, donde confirmaron el fallecimiento de los tres. Los dos menores heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Los Andes con graves heridas.

Producto de la emergencia, el tránsito fue suspendido en ambos sentidos de circulación hasta que finalice el operativo y retiren los cuerpos.