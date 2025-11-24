24 de noviembre de 2025 - 11:11

Un argentino muerto y otros tres jóvenes heridos al volcar en una ruta de Chile

El trágico incidente tuvo como protagonista a una camioneta con cinco jóvenes a bordo. El conductor perdió el control al tomar una curva.

Lautaro Aillapi (33) murió en el trágico vuelco en Chile

Lautaro Aillapi (33) murió en el trágico vuelco en Chile

Foto:

Gentileza
Vuelco trágico de camioneta con un joven argentino fallecido en Chile

Vuelco trágico de camioneta con un joven argentino fallecido en Chile

Foto:

Gentileza / Diario Río Negro
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven argentino de 33 años falleció en un trágico vuelco a bordo de una camioneta en Chile, mientras viajaba junto a otros cuatro vecinos de la ciudad de Centenario, Neuquén.

Leé además

Hasta que Dios nos reúna: la emotiva despedida al sanjuanino desaparecido en La Serena

"Hasta que Dios nos reúna": emotivo adiós en la playa al sanjuanino desaparecido en La Serena

Por Redacción Sociedad
Paso Cristo Redentor: hay demoras de 150 minutos para ingresar a Chile

En un Fin de Semana XL "tranquilo" cruzaron más de 21.000 turistas a Chile: por qué no colapsó la aduana

Por Rodrigo Cuello

El siniestro ocurrió el sábado pasado en la ruta S-51 que une Cunco con Padre de las Casas, en el sector de Estero Cobulto (Temuco), cuando la camioneta Ram Rampage en la que se trasladaba el grupo perdió el control al tomar una curva y volcó de manera violenta, según las primeras pericias realizadas en el lugar.

Embed

Lautaro Aillapi (33), quien iba como ocupante de la camioneta, sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el acto, según reportó diario Río Negro.

Los otros tres varones a bordo resultaron con lesiones leves y recibieron asistencia inmediata de personal sanitario, bomberos y Carabineros que llegaron rápidamente a la zona. El operativo demandó el corte parcial de la ruta y la intervención de peritos para reconstruir la mecánica del vuelco.

Vuelco trágico de camioneta con un joven argentino fallecido en Chile
Vuelco trágico de camioneta con un joven argentino fallecido en Chile

Vuelco trágico de camioneta con un joven argentino fallecido en Chile

En tanto, el conductor del vehículo quedó detenido de forma preventiva y fue trasladado a una comisaría de Cunco. La Fiscalía ordenó análisis toxicológicos y de alcoholemia para determinar si alguno de los ocupantes manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho. También dispuso la revisión detallada del rodado y la toma de declaraciones a los sobrevivientes.

Versiones preliminares indican que el grupo habría participado horas antes en un partido de fútbol en una cancha cercana al lugar del accidente.

Mientras tanto, familiares y allegados de Aillapi aguardaban novedades formales y el inicio de los trámites para repatriar sus restos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los nuevos modelos del nuevo iPhone 17 de Apple ya se pueden comprar oficialmente en Argentina.

El dilema de comprar un iPhone 17: ¿"barato" y sin cuotas en el exterior o "caro" y financiado en Argentina?

Por Claudio Barros
Festival de Viña del Mar 2026: parrilla de artistas, fechas y transmisión en vivo

Festival de Viña del Mar 2026: los artistas confirmados y regresos inesperados

Por Redacción Espectáculos
Una hora de espera para cruzar a Chile

Escena atípica en el Paso a Chile en el inicio del fin de semana XL: apenas 1 hora de espera

Por Redacción Sociedad
Una conductora de Uber compartió la discusión que tuvo con una pasajero y dividió opiniones en redes sociales. 

Una discusión entre una chofer de Uber y un anciano por el aire acondicionado generó un fuerte debate

Por Redacción