Un argentino muerto y otros tres jóvenes heridos al volcar en una ruta de Chile

El trágico incidente tuvo como protagonista a una camioneta con cinco jóvenes a bordo. El conductor perdió el control al tomar una curva.

Un joven argentino de 33 años falleció en un trágico vuelco a bordo de una camioneta en Chile, mientras viajaba junto a otros cuatro vecinos de la ciudad de Centenario, Neuquén.

El siniestro ocurrió el sábado pasado en la ruta S-51 que une Cunco con Padre de las Casas, en el sector de Estero Cobulto (Temuco), cuando la camioneta Ram Rampage en la que se trasladaba el grupo perdió el control al tomar una curva y volcó de manera violenta, según las primeras pericias realizadas en el lugar.

Embed Lautaro Aillapi (33), quien iba como ocupante de la camioneta, sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el acto, según reportó diario Río Negro.

Los otros tres varones a bordo resultaron con lesiones leves y recibieron asistencia inmediata de personal sanitario, bomberos y Carabineros que llegaron rápidamente a la zona. El operativo demandó el corte parcial de la ruta y la intervención de peritos para reconstruir la mecánica del vuelco.

En tanto, el conductor del vehículo quedó detenido de forma preventiva y fue trasladado a una comisaría de Cunco. La Fiscalía ordenó análisis toxicológicos y de alcoholemia para determinar si alguno de los ocupantes manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho. También dispuso la revisión detallada del rodado y la toma de declaraciones a los sobrevivientes.