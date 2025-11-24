"Hasta que Dios nos reúna": emotivo adiós en la playa al sanjuanino desaparecido en La Serena

Familiares, amigos y vecinos levantaron un memorial para Alejandro Cabrera, el joven argentino de 17 años que fue tragado por el mar.

"Hasta que Dios nos reúna": la emotiva despedida al sanjuanino desaparecido en La Serena

La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga, el argentino de 17 años desaparecido hace una semana en La Serena (Chile), se reunió este domingo por la tarde para una conmovedora ceremonia de adiós sobre la playa Cuatro Esquinas, lugar de la tragedia.

Amigos, vecinos y personas que acompañan desde el primer día esta historia se sumaron al encuentro, marcado por el silencio, la contención y un clima de despedida que buscó honrar una semana cargada de incertidumbre.

Según destacó el diario El Día, en la arena encendieron velas, colocaron fotos del adolescente y levantaron un pequeño memorial para Alejandro como gesto de refugio y agradecimiento hacia quienes sostuvieron la búsqueda.

También arrojaron flores al mar, en el mismo punto donde el joven sanjuanino desapareció el lunes pasado. Ese lugar ya había sido escenario de otro altar improvisado días atrás. En los videos compartidos se escuchan mensajes íntimos y desgarradores: “Hasta que Dios nos reúna a todos, acá te recordamos, siempre, primo” y “No es un adiós, es un hasta pronto”.

El encuentro se realizó luego de que la familia fuera notificada de que las tareas de rastreo se extenderán hasta el mediodía de este lunes.