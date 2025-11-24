"Hasta que Dios nos reúna": emotivo adiós en la playa al sanjuanino desaparecido en La Serena

La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga, el argentino de 17 años desaparecido hace una semana en La Serena (Chile), se reunió este domingo por la tarde para una conmovedora ceremonia de adiós sobre la playa Cuatro Esquinas, lugar de la tragedia.
Familiares, amigos y vecinos levantaron un memorial para Alejandro Cabrera, el joven argentino de 17 años que fue tragado por el mar.
Amigos, vecinos y personas que acompañan desde el primer día esta historia se sumaron al encuentro, marcado por el silencio, la contención y un clima de despedida que buscó honrar una semana cargada de incertidumbre.
Según destacó el diario El Día, en la arena encendieron velas, colocaron fotos del adolescente y levantaron un pequeño memorial para Alejandro como gesto de refugio y agradecimiento hacia quienes sostuvieron la búsqueda.
También arrojaron flores al mar, en el mismo punto donde el joven sanjuanino desapareció el lunes pasado. Ese lugar ya había sido escenario de otro altar improvisado días atrás. En los videos compartidos se escuchan mensajes íntimos y desgarradores: “Hasta que Dios nos reúna a todos, acá te recordamos, siempre, primo” y “No es un adiós, es un hasta pronto”.
El encuentro se realizó luego de que la familia fuera notificada de que las tareas de rastreo se extenderán hasta el mediodía de este lunes.
El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, explicó con crudeza la situación actual: “La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya, digamos, no es posible. Sólo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo. Ellos (los familiares) lo tomaron con altura de miras, entendieron la situación y agradecen enormemente todo lo que se ha realizado”.
Pese al dolor, el entorno valoró el esfuerzo de todas las organizaciones que se involucraron en el operativo y decidió sostener esta instancia comunitaria para acompañarse mutuamente.
Horas antes, las autoridades habían desarmado el campamento que funcionó durante siete días como puesto de mando en Cuatro Esquinas, una medida adoptada por razones operativas. Aun así, la búsqueda continuó con la lancha de servicio general Coquimbo, equipos de buceo y el apoyo del grupo GERSA de Bomberos de Antofagasta, que revisó socavones y zonas profundas bajo el agua.
Alejandro desapareció el lunes pasado, cuando ingresó al mar junto a otros cuatro menores en una playa no habilitada para el baño. Una corriente los arrastró mar adentro; un ciclista que se arrojó al agua logró rescatar a los acompañantes, pero el joven no consiguió salir.