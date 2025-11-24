24 de noviembre de 2025 - 12:12

Sortean $13.400 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Se trata del nuevo pozo acumulado histórico en la Lotería de Santa Fe. ¿Dónde ver en vivo los resultados y ganadores?

Sortean $13.400 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Sortean $13.400 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Se viene un sorteo histórico en el Quini 6 por un pozo acumulado de 13.400 millones de pesos, el máximo registrado y administrado por la Lotería de Santa Fe.

Leé además

Un mendocino ganó más de $152 millones en el Telekino Nº 2403.

Un mendocino acertó los 15 números del Telekino y ganó más de $152 millones

Por Redacción Sociedad
Resultados y ganadores del Quini 6, miércoles 19 de noviembre

Quini 6: los 11 ganadores de $24,6 millones y los números de la suerte premiados

Por Redacción Sociedad

Será el miércoles 26 de noviembre a la noche cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías del Quini 6.

El récord se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas.

Quini 6 de $13.400 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El miércoles 26 de noviembre (sorteo N° 3.325), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $13.400 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $7.650 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $2.000 millones
  • La Segunda: $3.300 millones
  • Revancha: $7.650 millones
  • Siempre Sale: $320 millones
  • Extra: $130 millones

Cuánto sale jugar al Quini 6 que sortea $13.400 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Quini 6: cuál es la fórmula maestra del apostador que ganó los $4.000 millones
Se viene un Quini 6 hist&oacute;rico por $13.400 millones

Se viene un Quini 6 histórico por $13.400 millones

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6

Para el sorteo del domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 20.30 del sábado.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Resultados y ganadores del Quini 6
Se viene un Quini 6 hist&oacute;rico por $13.400 millones

Se viene un Quini 6 histórico por $13.400 millones

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Resultados y ganadores del Telekino

El ganador de $3.800 millones en el Telekino y su jugada de 15 números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Sorteo de $11.500 millones en el Quini 6

Sortean $11.500 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Por Redacción Sociedad
Los números de la quiniela de Mendoza. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 24 de noviembre

Por Redacción Sociedad
A partir de ahora, los docentes de Educación Superior que trabajen en institutos de Mendoza deberán rendir una evaluación para conservar su titularidad. 

Los docentes de Educación Superior de Mendoza deberán rendir cada dos años para revalidar su titularidad

Por Redacción Sociedad