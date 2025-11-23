23 de noviembre de 2025 - 19:33

Un mendocino acertó los 15 números del Telekino y ganó más de $152 millones

El sorteo Nº 2403 del Telekino consagró a un mendocino como ganador del pozo mayor. Mendoza también figura entre los ganadores de "número de cartón", con un premio de $1.700.000.

Un mendocino ganó más de $152 millones en el Telekino Nº 2403.

Un mendocino ganó más de $152 millones en el Telekino Nº 2403.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El sorteo Nº 2403 del Telekino, realizado este domingo 23 de noviembre, dejó a un ganador millonario en Mendoza. Por segundo fin de semana consecutivo, un apostador acertó los 15 números.

Leé además

Resultados y ganadores del Telekino

El ganador de $3.800 millones en el Telekino y su jugada de 15 números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Las multas que comenzarán a aplicar en Mar del Plata para el 2026: qué sancionarán y de cuánto serán.

Las multas que comenzarán a aplicar en las playas de Mar del Plata para el 2026: qué sancionarán y de cuánto serán

Por Redacción Sociedad

El domingo pasado, 16 de noviembre, una persona de Capital Federal se llevó $3.764.924.084. Hoy un mendocino se llevó un premio de $152.685.284.

Telekino del 23 de noviembre de 2025
Telekino del 23 de noviembre de 2025, con un mendocino como gran ganador.

Telekino del 23 de noviembre de 2025, con un mendocino como gran ganador.

El sorteo puso en juego un pozo superior a los $311 millones, además de un auto y una camioneta 0 km, dos casas estilo americana —una de ellas completamente amoblada—, un viaje a Río de Janeiro, otro a México y un crucero por Brasil, todo para dos personas. Los números sorteados fueron: 01 - 02 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25.

Además, con 14 aciertos hubo 20 ganadores y se lleva más de $420.663 cada uno. También se llevó a cabo el sorteo de los números de cartón, cuyos ganadores fueron: 568.820 (Buenos Aires), 569.165 (Buenos Aires), 799.770 (Buenos Aires), 227.538 (Mendoza) y 758.705 (Buenos Aires). Cada uno obtendrá $1.700.000.

Telekino, 23 de noviembre de 2025

Un mendocino ganó más de $150 millones este domingo en el Telekino.

En el Rekino, el pozo en juego superó los tres millones de pesos. Los números sorteados fueron: 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25. En esta instancia no hubo ganadores con 15 aciertos. En esta modalidad, con 14 coincidencias hubo 23 ganadores, cada uno con un premio de $135.479.

Para ganar el pozo mayor se deben acertar las 15 bolillas sorteadas. Si no hay ganador, el premio queda vacante y se acumula para la siguiente jugada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Fragata Libertad regresó al país tras seis meses de navegación por América y Europa

La Fragata Libertad regresó al país tras seis meses de navegación por América y Europa

Por Redacción Sociedad
El calor no afloja: de cuánto será la máxima de hoy y qué se espera para el lunes feriado. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El calor no afloja: de cuánto será la máxima de hoy y qué se espera para el lunes feriado

Por Redacción Sociedad
La ilustradora y diseñadora mendocina impresiona con sus obras en 3D. | Fotos: gentileza

El arte como guía: la mendocina que deslumbra desde Dinamarca con sus obras esotéricas

Por Ignacio de la Rosa
Gloria y Enrique sólo se vieron en la cola del banco una vezal mes durante un año, hasta que se animaron a conocerme más. | Foto: Enrique Pfaab / Los Andes

Enrique y Gloria tienen más de 70 años, se conocieron en la fila del banco y se casaron

Por Enrique Pfaab