Un mendocino acertó los 15 números del Telekino y ganó más de $152 millones

El sorteo Nº 2403 del Telekino consagró a un mendocino como ganador del pozo mayor. Mendoza también figura entre los ganadores de "número de cartón", con un premio de $1.700.000.

Un mendocino ganó más de $152 millones en el Telekino Nº 2403.

El sorteo Nº 2403 del Telekino, realizado este domingo 23 de noviembre, dejó a un ganador millonario en Mendoza. Por segundo fin de semana consecutivo, un apostador acertó los 15 números.

El domingo pasado, 16 de noviembre, una persona de Capital Federal se llevó $3.764.924.084. Hoy un mendocino se llevó un premio de $152.685.284.

Telekino del 23 de noviembre de 2025 Telekino del 23 de noviembre de 2025, con un mendocino como gran ganador. Telekino El sorteo puso en juego un pozo superior a los $311 millones, además de un auto y una camioneta 0 km, dos casas estilo americana —una de ellas completamente amoblada—, un viaje a Río de Janeiro, otro a México y un crucero por Brasil, todo para dos personas. Los números sorteados fueron: 01 - 02 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25.

Además, con 14 aciertos hubo 20 ganadores y se lleva más de $420.663 cada uno. También se llevó a cabo el sorteo de los números de cartón, cuyos ganadores fueron: 568.820 (Buenos Aires), 569.165 (Buenos Aires), 799.770 (Buenos Aires), 227.538 (Mendoza) y 758.705 (Buenos Aires). Cada uno obtendrá $1.700.000.

Telekino, 23 de noviembre de 2025 Un mendocino ganó más de $150 millones este domingo en el Telekino. Telekino En el Rekino, el pozo en juego superó los tres millones de pesos. Los números sorteados fueron: 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25. En esta instancia no hubo ganadores con 15 aciertos. En esta modalidad, con 14 coincidencias hubo 23 ganadores, cada uno con un premio de $135.479.

Para ganar el pozo mayor se deben acertar las 15 bolillas sorteadas. Si no hay ganador, el premio queda vacante y se acumula para la siguiente jugada.