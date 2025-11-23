La Fragata Libertad regresó al país tras seis meses de navegación por América y Europa

La Fragata ARA Libertad arribó este domingo por la mañana al Puerto de Buenos Aires , tras completar un recorrido de casi seis meses y 22.000 millas náuticas en el marco de su 53° Viaje de Instrucción . A bordo viajaban 270 tripulantes , entre ellos 51 guardiamarinas en comisión de la Escuela Naval Militar, bajo el mando del capitán de navío Roberto Ariel Gestoso .

El buque escuela, emblema de la Armada Argentina, partió el 7 de junio y visitó 10 puertos en América y Europa: Brasil, España, Noruega, Alemania, Países Bajos, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos y República Dominicana.

Pasadas las 9, la fragata llegó a Buenos Aires, donde un gran número de familiares y amigos la esperaba desde temprano. Con lágrimas, abrazos y emoción , los tripulantes se reencontraron con sus seres queridos luego de la extensa travesía.

El primer destino fue Recife (Brasil) , donde los guardiamarinas participaron en actividades culturales y de intercambio. Luego, la fragata cruzó el Atlántico en un viaje de 21 días hacia Ferrol (España) , donde más de 3.600 millas náuticas quedaron atrás.

Uno de los hechos más importantes fue su primera visita a Noruega en toda su historia. En Kristiansand , la Fragata ARA Libertad participó de la Tall Ships Race 2025 , la prestigiosa regata internacional de grandes veleros. Más tarde, continuó hacia Hamburgo (Alemania) , donde recibió a 5.000 visitantes en una jornada de puertas abiertas y realizó una ceremonia en homenaje a los tripulantes del submarino ARA San Juan .

El itinerario europeo continuó por Ámsterdam y Lisboa, último puerto antes del segundo cruce del Atlántico. Tras más de 20 días de navegación ininterrumpida, el buque llegó a Puerto Limón (Costa Rica).

En Baltimore (Estados Unidos), la fragata fue recibida por el jefe de la Armada Argentina, almirante Carlos Allievi, tras superar los primeros 96 días de altamar y más de 16.000 millas náuticas recorridas.

Luego continuó hacia Santo Domingo (República Dominicana), donde las actividades debieron suspenderse por el paso de la tormenta tropical Melissa.

La última escala internacional fue Fortaleza (Brasil). Desde allí, el buque retomó rumbo al sur para emprender su viaje final hacia Puerto Madero, donde culminó oficialmente su 53° Viaje de Instrucción.