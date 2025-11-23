23 de noviembre de 2025 - 01:00

Mario Groisman "En la Cima": "Cuando arranqué, mi presupuesto era nulo"

El referente de Grupo Presidente reveló el camino que lo llevó a construir uno de los más grandes imperios de Mendoza desde cero.

Mario Groisman En la Cima

Mario Groisman "En la Cima"

Foto:

Los Andes | Emilce Campigotto
Por Emilce Campigotto

En una nueva entrega de "EnLa Cima", Laura Rez Masud se sentó a conversar en el Hotel Sheraton de Mendoza con Mario Groisman, CEO de Grupo Presidente y una de las figuras más influyentes del negocio inmobiliario de la región.

Mario Groisman

De la universidad al imperio

Mario Groisman, fundador de Palmares y referente del sector, no tuvo un inicio tradicional en el mundo de los negocios. Desde muy joven, demostró una capacidad inusual para la construcción y el comercio.

El empresario narró cómo su primera gran venta llegó a los 22 años: "Cuando arranqué, mi presupuesto era nulo", confesó Groisman, dejando en claro que la falta de capital nunca fue un impedimento para su ambición.

Una conversación a fondo, donde se mezcla su visión empresarial, la historia personal y el amor incondicional por Mendoza.

Embed - “Cuando arranqué, mi presupuesto era nulo”. Mario Groisman En La Cima

