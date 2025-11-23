Mario Groisman "En la Cima": "Cuando arranqué, mi presupuesto era nulo"

En una nueva entrega de "EnLa Cima", Laura Rez Masud se sentó a conversar en el Hotel Sheraton de Mendoza con Mario Groisman, CEO de Grupo Presidente y una de las figuras más influyentes del negocio inmobiliario de la región.
El referente de Grupo Presidente reveló el camino que lo llevó a construir uno de los más grandes imperios de Mendoza desde cero.
En una nueva entrega de "EnLa Cima", Laura Rez Masud se sentó a conversar en el Hotel Sheraton de Mendoza con Mario Groisman, CEO de Grupo Presidente y una de las figuras más influyentes del negocio inmobiliario de la región.
Mario Groisman, fundador de Palmares y referente del sector, no tuvo un inicio tradicional en el mundo de los negocios. Desde muy joven, demostró una capacidad inusual para la construcción y el comercio.
El empresario narró cómo su primera gran venta llegó a los 22 años: "Cuando arranqué, mi presupuesto era nulo", confesó Groisman, dejando en claro que la falta de capital nunca fue un impedimento para su ambición.
Una conversación a fondo, donde se mezcla su visión empresarial, la historia personal y el amor incondicional por Mendoza.