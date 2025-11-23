Mario Groisman "En la Cima": "Cuando arranqué, mi presupuesto era nulo"

El referente de Grupo Presidente reveló el camino que lo llevó a construir uno de los más grandes imperios de Mendoza desde cero.

En una nueva entrega de "EnLa Cima", Laura Rez Masud se sentó a conversar en el Hotel Sheraton de Mendoza con Mario Groisman, CEO de Grupo Presidente y una de las figuras más influyentes del negocio inmobiliario de la región.

Mario Groisman "En la Cima" Mario Groisman "En la Cima" De la universidad al imperio Mario Groisman, fundador de Palmares y referente del sector, no tuvo un inicio tradicional en el mundo de los negocios. Desde muy joven, demostró una capacidad inusual para la construcción y el comercio.

El empresario narró cómo su primera gran venta llegó a los 22 años: "Cuando arranqué, mi presupuesto era nulo", confesó Groisman, dejando en claro que la falta de capital nunca fue un impedimento para su ambición.

Una conversación a fondo, donde se mezcla su visión empresarial, la historia personal y el amor incondicional por Mendoza.